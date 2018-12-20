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Польша подписала с США 20-летний контракт на покупку сжиженного газа
15:16 20.12.2018 |
Как отмечается, польская государственная газовая компания PGNiG и компания Port Arthur LNG - филиал базирующейся в Сан-Диего компании Sempra Energy - договорились о продаже 2,7 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение 20-ти лет.
Как отмечается в совместном заявлении, этого количества достаточно, чтобы покрыть около 15 процентов ежедневных потребностей Польши в газе. О финансовых деталях сделки не сообщается.
"Эта сделка означает важный шаг в направлении энергетической независимости и безопасности Польши", - заявил министр энергетики США Рик Перри.
В течение последних недель Польша также подписала долгосрочные газовые соглашения с несколькими американскими поставщиками. Как отмечается, это было сделано на фоне того, что как Польша, так и США пытаются остановить строительство газопровода "Северный поток-2".
Польша, как и ряд других стран, считает "Северный поток-2" политическим проектом, который имеет целью лишить Украину статуса транзитера газа, и предостерегает ЕС от зависимости от российского газа. В США строительство газопровода называют шагом назад в вопросах европейской энергетической безопасности и американских интересов и угрожают введением санкций.
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