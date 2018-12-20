ЦБ Швеции повысил ставку впервые за 7 лет

"Риксбанк" повысил базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до минус 0,25% годовых. Такого решения ожидали менее половины из 24 экономистов, опрошенных Bloomberg.

Поскольку инфляция и инфляционные ожидания сейчас выглядят "устоявшимися" вокруг 2%-го целевого показателя "Риксбанка", "потребность в крайне экспансионистской денежно-кредитной политике несколько снизилась", говорится в заявлении центробанка.

Регулятор сигнализировал, что следующее повышение, вероятно, произойдет во второй половине 2019 г.

"Риксбанк" отметил, что принял решение о повышении ставки, после того как оценка показала, что "уровень занятости исторически высок, компании сообщают о серьезной нехватке рабочей силы, а ценовое давление растет".

При нынешнем уровне ставки "денежно-кредитная политика по-прежнему носит экспансионистский характер и, таким образом, продолжит поддерживать экономическую активность", заявил "Риксбанк".

Многие экономисты заявили, что второе повышение ставки не ожидается до конца следующего года.

"Риксбанк" и другие центробанки ужесточают монетарную политику на фоне поступающих противоречивых данных. Во многих развитых странах наблюдается низкий уровень безработицы, в то время как фондовые рынки снижаются, а торговая напряженность омрачает перспективы экономики.