Три нефтяные компании планируют построить офшорные ветровые электростанции в США

Три компании выиграли тендер на право аренды морских участков у правительства США и строительства на этих территориях офшорных ветровых электростанций.

Компании Equinor Wind US LLC, Mayflower Wind Energy LLC и Vineyard Wind LLC предложили по 135 млн долларов США за три участка примерно одинакового размера общей площадью 157800 гектаров у берегов штата Массачусетс. Mayflower является дочерним совместным предприятием Shell и EDP Renewables.

Условия конкурсного отбора предусматривали гарантии сбыта электроэнергии со стороны штата. Размещение будущих объектов ветроэнергетики позволит им снабжать электричеством города на восточном побережье США, отличающиеся высоким энергопотреблением, а также помочь выполнить обязательства штата по закупкам возобновляемой энергии.

В тендере участвовали 11 компаний - конкуренция была высокой.

Общая сумма победивших заявок в 405,1 млн долларов США оценивается обозревателями и официальными лицами как рекордная. Она в девять раз превышает уплаченную по результатам прошлого аукциона, на котором тогда ещё Statoil (прежнее название Equinor) выиграла право аренды морского участка неподалёку от Нью-Йорка под строительство офшорных ветровых электростанций, и сопоставима со стоимостью аренды морских участков под бурение для добычи нефти (правда, нефтяные участки существенно меньше по площади).

Срок аренды на первом (предварительном) этапе составляет один год, в течение которого участники должны представить план оценки участка с указанием объектов, размещаемых для измерения ветровых ресурсов и пр.

После утверждения плана арендаторам будет предоставлено четыре с половиной года для подготовки и подачи подробных планов строительства и эксплуатации ветроэнергетических проектов в арендуемой зоне.

Затем регулятор, Bureau of Ocean Energy Management проведет экологическую экспертизу предлагаемых проектов. После утверждения планов, победителям будет предоставлено 33 года для строительства и эксплуатации офшорных ветровых электростанций.

Напомним, нефтегазовые компании Shell и Equinor являются крупными игроками в офшорной ветроэнергетике. Они обладают компетенциями и активами для проведения строительных работ в морских условиях.

Ранее норвежская нефтегазовая корпорация Equinor решила инвестировать в солнечную энергетику. Она приобрела 9,7% акций компании Scatec Solar за 82,4 млн долларов США. Также компания Equinor хочет обеспечить пять нефтяных платформ в Северном море электроэнергией за счет сооружения плавучей ветряной электростанции. Планируемая установленная мощность - 88 МВт. В прошлом году у берегов Шотландии была введена первая в мире плавучая ветровая электростанция Hywind мощностью 30 МВт, построенная норвежскими нефтяниками.