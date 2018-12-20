Финансовые новости
- |
- 20.12.18
- |
- 15:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Три нефтяные компании планируют построить офшорные ветровые электростанции в США
14:43 20.12.2018 |
Три компании выиграли тендер на право аренды морских участков у правительства США и строительства на этих территориях офшорных ветровых электростанций.
Компании Equinor Wind US LLC, Mayflower Wind Energy LLC и Vineyard Wind LLC предложили по 135 млн долларов США за три участка примерно одинакового размера общей площадью 157800 гектаров у берегов штата Массачусетс. Mayflower является дочерним совместным предприятием Shell и EDP Renewables.
Условия конкурсного отбора предусматривали гарантии сбыта электроэнергии со стороны штата. Размещение будущих объектов ветроэнергетики позволит им снабжать электричеством города на восточном побережье США, отличающиеся высоким энергопотреблением, а также помочь выполнить обязательства штата по закупкам возобновляемой энергии.
В тендере участвовали 11 компаний - конкуренция была высокой.
Общая сумма победивших заявок в 405,1 млн долларов США оценивается обозревателями и официальными лицами как рекордная. Она в девять раз превышает уплаченную по результатам прошлого аукциона, на котором тогда ещё Statoil (прежнее название Equinor) выиграла право аренды морского участка неподалёку от Нью-Йорка под строительство офшорных ветровых электростанций, и сопоставима со стоимостью аренды морских участков под бурение для добычи нефти (правда, нефтяные участки существенно меньше по площади).
Срок аренды на первом (предварительном) этапе составляет один год, в течение которого участники должны представить план оценки участка с указанием объектов, размещаемых для измерения ветровых ресурсов и пр.
После утверждения плана арендаторам будет предоставлено четыре с половиной года для подготовки и подачи подробных планов строительства и эксплуатации ветроэнергетических проектов в арендуемой зоне.
Затем регулятор, Bureau of Ocean Energy Management проведет экологическую экспертизу предлагаемых проектов. После утверждения планов, победителям будет предоставлено 33 года для строительства и эксплуатации офшорных ветровых электростанций.
Напомним, нефтегазовые компании Shell и Equinor являются крупными игроками в офшорной ветроэнергетике. Они обладают компетенциями и активами для проведения строительных работ в морских условиях.
Ранее норвежская нефтегазовая корпорация Equinor решила инвестировать в солнечную энергетику. Она приобрела 9,7% акций компании Scatec Solar за 82,4 млн долларов США. Также компания Equinor хочет обеспечить пять нефтяных платформ в Северном море электроэнергией за счет сооружения плавучей ветряной электростанции. Планируемая установленная мощность - 88 МВт. В прошлом году у берегов Шотландии была введена первая в мире плавучая ветровая электростанция Hywind мощностью 30 МВт, построенная норвежскими нефтяниками.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной
|«Хэппи-энд» для Сытника. Что означает отставка Жебривского из аудиторов НАБУ
|Зачем Кабмин снова реформирует ГФС
|Процесс импортозамещения российских деталей и агрегатов в отечественной оборонной промышленности постепенно набирает обороты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Польша подписала с США 20-летний контракт на покупку сжиженного газа
|ЦБ Швеции повысил ставку впервые за 7 лет
|Три нефтяные компании планируют построить офшорные ветровые электростанции в США
|ЕС усиливает надзор за банками для противодействия отмыванию средств
|США расширили санкции против России
|Генассамблея ООН приняла миграционный пакт
Это интересно
|IMAX полностью сворачивает свой VR-бизнес — плохой сигнал для рынка
|Морские суда часто подвергаются кибератакам
|В ЕС ужесточили нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей
|СБУ заблокировала деятельность организованной группы, занимавшейся подделкой «больничных»
|Huawei Nova 4: смартфон с «дырявым» экраном и четырьмя камерами
|В Украине упростили регистрацию автомобилей
|Новое изобретение Microsoft поможет уменьшить тремор рук