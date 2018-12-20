Финансовые новости
- |
- 20.12.18
- |
- 08:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС усиливает надзор за банками для противодействия отмыванию средств
08:03 20.12.2018 |
Европейский Союз активизирует борьбу против незаконных наличных средств путем усиления мониторинга угрозы отмывания средств и финансирования терроризма на уровне ЕС.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.
Послы ЕС согласовали позицию Совета по предложению об усилении роли Европейской банковской организации (ЕВА) относительно рисков финансового сектора, связанных с отмыванием денег.
"Недавние случаи, связанные с отмыванием денег в некоторых банках ЕС, вызвали беспокойство по поводу того, что правила борьбы с отмыванием денег не всегда контролируются и эффективно применяются во всех странах ЕС, создавая риски для целостности и репутации европейского финансового сектора, а также для финансовой стабильности этих банков", - говорится в сообщении.
Согласно согласованному тексту, ЕВА получит следующие задачи:
- сбор информации национальных компетентных органов относительно слабых сторон, выявленных в контексте их действий по предотвращению или борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма;
- повышение качества надзора путем разработки общих стандартов и координации деятельности национальных надзорных органов;
- облегчение сотрудничества со странами, не являющимися членами ЕС, в случае трансграничного сотрудничества.
В качестве крайней меры, в случае бездействия национальной власти, ЕВА сможет рассматривать решение непосредственно по отдельным банкам.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Процесс импортозамещения российских деталей и агрегатов в отечественной оборонной промышленности постепенно набирает обороты
ТОП-НОВОСТИ
|Экспортеры активно продавали валюту на межбанке под впечатлением новостей из МВФ
|Украинцы смогут делать перепланировку квартир без разрешений
|Митрополит Симеон: Теперь каждый должен сделать выбор – за московскую он церковь или за украинскую
|НБУ подал в Швейцарии судебный иск против экс-акционера ПриватБанка Коломойского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС усиливает надзор за банками для противодействия отмыванию средств
|США расширили санкции против России
|Генассамблея ООН приняла миграционный пакт
|ФРС ожидаемо повысила базовую ставку на 0,25 п.п. - до 2,25-2,5% годовых
|Минфин США решил снять санкции с «Русала» Олега Дерипаски
|ЕС одобрил чрезвычайный план на случай нерегулируемого «Брекзита»
Это интересно
|В ЕС ужесточили нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей
|СБУ заблокировала деятельность организованной группы, занимавшейся подделкой «больничных»
|Huawei Nova 4: смартфон с «дырявым» экраном и четырьмя камерами
|В Украине упростили регистрацию автомобилей
|Новое изобретение Microsoft поможет уменьшить тремор рук
|BMW и Porsche представили сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей
|Топ-9 глобальных трендов кибербезопасности 2019 года