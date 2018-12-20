США расширили санкции против России

Министерство финансов США расширило санкции против России. Управление по контролю над иностранными активами (Office of Foreign Assets Control) при Минфине в среду, 19 декабря, объявило, что санкции расширены в связи с тем, что российская сторона "продолжает игнорировать международные нормы".

Под ограничения в рамках закона CAATSA попали 18 россиян, 15 из которых являются сотрудниками ГРУ. Санкции также введены в отношении четырех юридических лиц - агентства новостей ФАН, ООО "Экономика сегодня", ООО "Невские новости" и ресурса usareally.com. В санкционный список включены Александр Петров и Руслан Боширов, которых на Западе подозревают в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В "черный список" также внесена сотрудница компании Project Lakhta Елена Хусяйнова.

В сообщении, обнародованном на сайте американского финансового ведомства, отмечается, что санкции вводятся в отношении "сотрудников российской разведки, причастных в кибероперациям, направленным на вмешательство в выборы 2016 года, и другим злонамеренным действиям".

Одновременно Минфин США объявил о снятии через 30 дней ограничений в отношении компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". При этом бизнесмен Олег Дерипаска останется в санкционном списке, его активы будут по-прежнему заблокированы. По словам Минфина, все три российские компании пошли на "существенную реструктуризацию" и изменения в корпоративном управлении, а также согласились на "беспрецедентную прозрачность".