Минфин США решил снять санкции с «Русала» Олега Дерипаски

Минфин США принял решение исключить "Русал" Олега Дерипаски из санкционного списка. При этом сам бизнесмен останется под санкциями.

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) в среду уведомило конгресс о решении снять санкции с группы компаний En+, "Русала" и ОАО "ЕвроСибЭнерго", сообщил минфин США.

Как говорится в уведомлении OFAC, доля Дерипаски в En+ будет снижена с 70% до 44,95%. Санкции будут прекращены в течение 30 дней.

"Мы подчеркиваем, что сам Дерипаска останется в санкционном списке", - говорится в уведомлении.

Одним из возможных владельцев пакета Дерипаски в En+ может стать банк ВТБ или другая финансовая организация, не находящаяся в санкционном списке (SDN-list), уточняет OFAC. Часть акций бизнесмен должен будет передать благотворительному фонду.

OFAC оставляет за собой право вернуть в санкционные списки связанные с Дерипаской компании, если они нарушат условия, на которых их согласились вывести из-под санкций.

Дерипаска и восемь его активов, включая компанию-производителя алюминия "Русал", были внесены в санкционный список минфина США 6 апреля.

В том же месяце в минфине США заявили, что готовы снять санкции с "Русала", если Дерипаска снизит свою долю в компании ниже контрольной (доля Дерипаски в En+ составляет 66,08%, через эту компанию он владеет 48,13% в "Русале"). Кроме того, компания должна была обратиться в OFAC с просьбой об исключении из санкционных списков.

Вскоре в En+ сообщили, что Дерипаска согласился снизить долю в En+ ниже 50%. Это ему предложил сделать независимый председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер, говорилось в документах компании.

"План Баркера"

В июле стало известно, что представители En+ направили в министерство юстиции США план избавления холдинга от санкций, получивший название "План Баркера". Он предусматривал сокращение доли Дерипаски в En+ ниже 50%, а также исключение бизнесмена и его соратников из совета директоров холдинга.

Также план подразумевал, что Дерипаска и члены его семьи должны будут передать активы в траст, согласованный с OFAC. Кандидатуры независимых членов советов директоров En+ тоже нужно было согласовать с этим подразделением минфина США, отвечающим за санкции.

Кроме того, план предусматривал создание специального счета, на который будут перечисляться финансовые поступления от En+ в адрес Дерипаски. Так он не должен был получать выгоду от работы компании, пока находится под санкциями.

Также, согласно плану, En+должна была договориться о списании кредита, выданного холдингу банком ВТБ. Долей ВТБ в En+, составлявшей 9,6%, предлагалось голосовать независимому лицу.

В 2017 году фамилия Дерипаски неоднократно упоминалось в американской прессе в связи с историей о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. В марте прошлого года агентство Ассошиэйтед пресс сообщило, что экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт в течение нескольких лет работал на Дерипаску для продвижения интересов Владимира Путина в США. Бизнесмен обвинения отрицал.