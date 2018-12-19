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Минфин США решил снять санкции с «Русала» Олега Дерипаски
21:47 19.12.2018 |
Минфин США принял решение исключить "Русал" Олега Дерипаски из санкционного списка. При этом сам бизнесмен останется под санкциями.
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) в среду уведомило конгресс о решении снять санкции с группы компаний En+, "Русала" и ОАО "ЕвроСибЭнерго", сообщил минфин США.
Как говорится в уведомлении OFAC, доля Дерипаски в En+ будет снижена с 70% до 44,95%. Санкции будут прекращены в течение 30 дней.
"Мы подчеркиваем, что сам Дерипаска останется в санкционном списке", - говорится в уведомлении.
Одним из возможных владельцев пакета Дерипаски в En+ может стать банк ВТБ или другая финансовая организация, не находящаяся в санкционном списке (SDN-list), уточняет OFAC. Часть акций бизнесмен должен будет передать благотворительному фонду.
OFAC оставляет за собой право вернуть в санкционные списки связанные с Дерипаской компании, если они нарушат условия, на которых их согласились вывести из-под санкций.
Дерипаска и восемь его активов, включая компанию-производителя алюминия "Русал", были внесены в санкционный список минфина США 6 апреля.
В том же месяце в минфине США заявили, что готовы снять санкции с "Русала", если Дерипаска снизит свою долю в компании ниже контрольной (доля Дерипаски в En+ составляет 66,08%, через эту компанию он владеет 48,13% в "Русале"). Кроме того, компания должна была обратиться в OFAC с просьбой об исключении из санкционных списков.
Вскоре в En+ сообщили, что Дерипаска согласился снизить долю в En+ ниже 50%. Это ему предложил сделать независимый председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер, говорилось в документах компании.
"План Баркера"
В июле стало известно, что представители En+ направили в министерство юстиции США план избавления холдинга от санкций, получивший название "План Баркера". Он предусматривал сокращение доли Дерипаски в En+ ниже 50%, а также исключение бизнесмена и его соратников из совета директоров холдинга.
Также план подразумевал, что Дерипаска и члены его семьи должны будут передать активы в траст, согласованный с OFAC. Кандидатуры независимых членов советов директоров En+ тоже нужно было согласовать с этим подразделением минфина США, отвечающим за санкции.
Кроме того, план предусматривал создание специального счета, на который будут перечисляться финансовые поступления от En+ в адрес Дерипаски. Так он не должен был получать выгоду от работы компании, пока находится под санкциями.
Также, согласно плану, En+должна была договориться о списании кредита, выданного холдингу банком ВТБ. Долей ВТБ в En+, составлявшей 9,6%, предлагалось голосовать независимому лицу.
В 2017 году фамилия Дерипаски неоднократно упоминалось в американской прессе в связи с историей о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. В марте прошлого года агентство Ассошиэйтед пресс сообщило, что экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт в течение нескольких лет работал на Дерипаску для продвижения интересов Владимира Путина в США. Бизнесмен обвинения отрицал.
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