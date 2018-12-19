ЕС одобрил чрезвычайный план на случай нерегулируемого «Брекзита»

Евросоюз за сто дней до запланированного выхода Великобритании из состава ЕС одобрил пакет чрезвычайных мер на случай нерегулируемого "Брекзита". Эти планы необходимы, чтобы "ограничить наихудшие последствия в случае сценария "без сделки", сообщила Еврокомиссия в среду, 19 декабря.

В Брюсселе пояснили, что согласован пакет из 14 чрезвычайных мер, призванных защитить в первую очередь торговлю, транспорт и финансы. Так, к примеру, центральное оформление сделок с деривативными финансовыми инструментами будет продолжено в течение 12 месяцев. Это будет касаться и сделок, осуществляемых напрямую между банками.

В целях предотвращения коллапса в сфере воздушного сообщения, решено сохранить на такой же переходный период некоторые транспортные каналы. Это, однако, может быть осуществлено лишь в том случае, если Великобритания обеспечит европейским пассажирам аналогичные права. Брюссель также готов предоставить британцам безвизовый въезд на территорию ЕС на срок до 90 дней, однако опять же при условии, если Лондон примет аналогичное решение в отношении граждан стран Евросоюза.

Великобритания выходит из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Брюссель и Лондон уже согласовали договор о порядке "Брекзита". На данный момент, однако, нет никаких шансов на то, что этот документ будет ратифицирован британским парламентом. Поэтому Лондон тоже ведет подготовку к "Брекзиту" без соглашения.