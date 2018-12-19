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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Жители ЕС больше не смогут свободно приезжать в Британию на работу

17:54 19.12.2018 |

Мир

 

Британское правительство представило документ с новыми положениями по миграционной политике страны, которые вступят в силу после выхода Британии из ЕС.

Согласно предложениям, низкоквалифицированные работники из стран ЕС после "брексита" больше не смогут автоматически получать разрешения на работу в Британии.

Рассказывая о документе в парламенте, министр внутренних дел Саджид Джавид заявил, что озабоченность по поводу миграции существует как у сторонников, так и у противников "брексита".

"Результат референдума показывает, что мы можем прекратить свободу передвижения; впервые за 40 лет мы сможем решать, кто может, и кто не может въезжать в эту страну", - сказал он.

Он отметил, что Британия будет открыта для ведения бизнеса, а уже живущие здесь люди смогут остаться вне зависимости от того, будет подписано соглашение по "брекситу" или нет.

Джавид отметил, что в документе упор сделан на три пункта:

* Свобода передвижения прекращается, и в будущем все, кроме британцев и граждан Ирландии, будут обязаны получать разрешение на въезд в страну;

* Нынешняя система преференций для жителей ЕС прекращается, что поставит в одинаковое положение самых талантливых людей по всему миру;

* Мигрантов будут отбирать по их способностям, чтобы в страну приезжали самые одаренные.

Джавид сказал, что правительство добивается эффективности будущей миграционной системы для тех, кто приезжает в страну, для компаний, для госструктур и для Британии в целом.

По его словам, такой подход защищает интересы британских работников, устраняя при этом бюрократию.

Вот некоторые предложения Джавида:

Квалифицированные специалисты

В отношении квалифицированных специалистов более не будет распространяться ежегодная квота, а работодателям не придется первоначально рекламировать вакансию в британских СМИ. Требование по минимальной зарплате сохранится.

Сезонные работники

Для желающих приехать в Британию на работу на короткий срок предусмотрены краткосрочные визы. Приезжающие по таким визам не смогут получать финансовую помощь от государства, не смогут получить вид на жительство и перевезти семью. Виза будет выдаваться на 12 месяцев.

Иностранные студенты

Квоты на иностранных студентов не вводятся, и приехать в Британию на учебу станет проще.

Уменьшение бюрократических проволочек

По словам Джавида, Британия стремится быть открытой для ведения бизнеса, а не закручивать бюрократические гайки.

Ожидается, что новая система вступит в силу с 2021 года. Это будет происходить постепенно, чтобы избежать немедленных изменений и быстрых решений.

Ранее в интервью Би-би-си министр заявил, что в документе не упоминается, какое количество приезжающих ежегодно мигрантов будет считаться допустимым.

Власти надеются сократить поток мигрантов в страну до рационального уровня, сказал он. Министр отметил, что причин полагать, будто планы правительства навредят экономике, нет.

Джавид сказал, что для большинства жителей нынешняя цифра приезжающих в страну мигрантов - 273 тыс. человек в год - кажется слишком высокой, и ее необходимо уменьшить до такого уровня, который бы отвечал в первую очередь экономическим нуждам.

По его словам, новая миграционная система будет опираться в первую очередь на квалификации приезжающих людей, а не зависеть от того, из какой страны они родом.

Министр сказал, что документ реализует четкую инструкцию в том, что касается контроля над границами и вводит новую систему, которая будет действовать в интересах британцев.

30 тыс. фунтов в год

Ранее независимый консультативный комитет по вопросам миграции рекомендовал Хоум-офису отказаться от нынешней квоты, согласно которой ежегодно визу типа Tier 2 могут получить 20700 квалифицированных специалистов. К этой группе в частности относятся медсестры и врачи.

Будут проводиться консультации по тому, нужно ли оставить в нынешнем виде требование к минимальной зарплате: сейчас жалование, которое предлагает работодатель, должно превышать 30 тыс. фунтов в год. Некоторые компании и члены правительства призывают эту сумму снизить.

Требование к минимальной зарплате уже действует в отношении большинства квалифицированных мигрантов, приезжающих не из стран Европейской экономической зоны.

Это может сказаться на способности Национальной службы здравоохранения Британии нанимать необходимый медперсонал, заявил ее представитель Саффрон Кордери в интервью Би-би-си. "Нас очень беспокоит происходящее. Высокая квалификация не подразумевает высокую зарплату", - сказал он.

 
 

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