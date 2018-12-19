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Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии. СМИ сообщают о выводе войск
17:38 19.12.2018 |
США планируют вывести войска из Сирии, сообщили американские СМИ со ссылкой на чиновников минобороны. Президент США Дональд Трамп заявил о победе над группировкой "Исламское государство" в Сирии. По данным СМИ, Белый дом объявит о выводе войск в ближайшие сутки.
Заявление Трампа прозвучало после того, как несколько американских СМИ сообщили о планах вывода американских войск с сирийской территории.
"Мы победили ИГИЛ (запрещенная в России экстремистская группировка "Исламское государство" - прим. Би-би-си), это была единственная причина оставаться там во время президентства Трампа", - написал он в "Твиттере", вскоре после того, как телекомпания Си-эн-эн сообщила, что Вашингтон планирует "полный и быстрый" вывод войск.
Ранее о том, что администрация Трампа планирует немедленно вывести войска США из Сирии, сообщила газета Washington Post. Издание сослалось на анонимного представителя Пентагона.
По словам источника газеты, решение было принято накануне и означает вывод более 2 тысяч американских военнослужащих.
Первой о скором выводе американских военных и Сирии сообщила в среду газета Wall Street Journal.
"У Пентагона есть приказ выводить войска из Сирии как можно скорее", - сказал изданию американский чиновник на условиях анонимности.
Газета отмечала, что решение о выводе войск Трамп принял после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на прошлой неделе. Турецкий лидер пообещал военный ответ на поддержку американскими войсками Курдских вооруженных сил - Анкара рассматривает их как террористически формирования.
Источник агентства Франс прессс также пообещал "полный вывод" американских войск из Сирии. "Мы обеспечим адекватную защиту наших вооруженных сил, но [выведем их] как можно быстрее, - ответил он на вопрос о сроках вывода войск.
Агентство Блумберг со ссылкой на анонимный источник сообщило, что Трамп уже отдал приказ о выводе войск.
Между тем в Пентагоне эту информацию не подтвердили. "В настоящее время мы продолжаем работать в регионе совместно с нашими партнерами", - заявили в военном ведомстве.
Военное присутствие США в Сирии
Большая часть американских военных в Сирии базируется на северо-востоке страны, где они вместе с вооруженной оппозицией проводили операции против боевиков ИГ.
Трамп ранее обещал завершить кампанию против "Исламского государства", выражая сомнение в необходимости трат на нее. "Мы уйдем из Сирии, очень скоро, - говорил он весной. - Я хочу уйти. Я хочу вернуть наши войска домой".
Заявления американского президента при этом были противоречивы. В апреле Трамп говорил, не будет выводить военных из Сирии немедленно, хотя неделей ранее давал обещание, что США очень скоро оттуда уйдут.
Тогда сообщалось, что переменить решение Трампа уговорили советники, аргументировав это тем, что ИГ, если не сдерживать группировку, может перегруппировать свои силы и активизироваться.
Россия начала свою операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Между российскими и американскими военными действуют механизмы, которые должны предотвратить вооруженное противостояние. Политические цели Москвы и Вашингтона в Сирии диаметрально противоположны, но "Исламское государство" стало их общим врагом.
Накануне МИД России заявил, что Москва готова к взаимодействию с США в интересах ликвидации ИГ и других террористических организаций при уважении суверенитета Сирии.
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