Как «закон о рабстве» всколыхнул венгерское общество

Столь масштабных протестов в Венгрии не было уже давно: уже несколько дней подряд тысячи жителей страны выходят на улицы, чтобы выразить свое возмущение политикой правительства во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Вечером в понедельник, 17 декабря, около тысячи человек собрались перед зданием общественной медиакомпании MTVA, а несколько депутатов парламента от оппозиционных партий ворвались в здание, добиваясь того, чтобы были оглашены требования протестующих. А в ночь на субботу, 15 декабря, на улицы Будапешта вышли 15 тысяч демонстрантов. Некоторые из них бросали в полицейских бутылки, дымовые шашки и другие предметы. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. В целом в ходе антиправительственных акций в столице Венгрии были задержаны несколько десятков человек.

Причина протестов в Венгрии - "закон о рабстве"

Протесты в стране вспыхнули 12 декабря после внесения парламентом поправок в трудовое законодательство, которые профсоюзы называют "законом о рабстве". Новые правила повышают максимально допустимое количество сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год. При этом работодатели смогут рассчитываться за сверхурочные часы, за которые им не нужно платить работникам, в течение трех лет вместо одного, как это было раньше.

Поправки были приняты вопреки ожесточенным протестам профсоюзов, оппозиции и общественных организаций. Оппозиционные депутаты пытались сорвать голосование по спорному закону, блокируя трибуну спикера, однако им это не удалось.

Стоит отметить, что правительство Орбана несколько лет назад уже реформировало трудовое и налоговое законодательство, предоставив бизнесу существенные преимущества - к примеру, жестко ограничив право сотрудников на забастовку. Венгерские предприниматели также платят самые низкие налоги в ЕС.

В прошлый раз, однако, протестов практически не было. Профсоюзы оказались слишком слабыми и разрозненными, чтобы противостоять таким нововведением властей. А оппозиционные партии и общественные организации уделяли социальным проблемам слишком мало внимания, концентрируясь на вопросах верховенства права, оказавшегося под угрозой.

Из Венгрии эмигрировало свыше полумиллиона человек

Впрочем, похоже, что новый "закон о рабстве" стал для венгерского населения последней каплей. С его помощью власти страны, по сути, перекладывают решение социальных вопросов на плечи рядовых граждан. Многие считают это унизительным, ведь ответственность за возникновение подобных проблем, в первую очередь, несет правительство страны.

В данный момент в Венгрии наблюдается колоссальный дефицит рабочей силы, вызванный массовой эмиграцией. За последние восемь лет Венгрию покинуло порядка 600 000 человек.

В основном это образованные люди, решившие эмигрировать из-за неблагоприятного политического климата в стране, низкого качества образования и медицинских услуг и сильной зависимости частного бизнеса от воли чиновников. Теперь же правительство, по всей видимости, надеется справиться с нехваткой рабочей силы, просто увеличив допустимое количество сверхурочных.

Бездомным в Венгрии запрещено спать на улице

Между тем социальная политика правительства - далеко не единственная проблема страны. В Венгрии, как отмечают многие аналитики, продолжается и демонтаж демократических институтов - в частности, усиливается контроль власти над судопроизводством. К примеру, недавно принятый закон об административном судопроизводстве предусматривает создание нового ответвления судебной власти, которое будет находиться под контролем министерства юстиции. Правительство сможет передавать на рассмотрение административных судов неудобные для себя иски и дела: по мнению критиков, это еще больше подорвет независимость судебной системы страны.

Недовольство общественности вызвали и другие инициативы властей. К примеру, в октябре в Венгрии вступил в силу закон, фактически криминализующий бездомных. Отныне лицам без определенного места жительства под угрозой денежных штрафов или тюремного заключения запрещается находиться или ночевать в общественных местах. По разным оценкам, число бездомных в Венгрии составляет от 20 до 50 тысяч. При этом государство может обеспечить ночлегом не более 11 тысяч человек.

Действия венгерских властей подвергли критике ряд правозащитных организаций, в том числе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Amnesty International. А социологические опросы показали, что подобные меры против бездомных не одобряют и многие жители страны.

Во всем виноват Сорос?

Помимо прочего, венгры возмущены и тем, что их страна предоставила политическое убежище бывшему премьер-министру Македонии Николе Груевскому, осужденному на родине за коррупцию и, по данным независимых СМИ, уже ставшему завсегдатаем дорогих будапештских ресторанов. В мае 2018 года Груевский был приговорен к двум годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью более 500 тысяч евро.

Согласно недавно проведенному опросу, большинство венгров считают, что коррупция в стране является более серьезной проблемой, чем угроза неконтролируемой миграции, о которой так часто говорит Орбан и его правительство.

Сколько еще продлятся протесты, пока неясно: оппозиционные партии призывают людей и далее выходить на улицы. Тем временем в правительстве Орбана отреагировали на демонстрации в привычной для себя форме, а именно - заявив, что протесты организовали американский миллиардер Джордж Сорос и стоящие за ним силы, а также лица, которые хотят наводнить Венгрию мигрантами. В правительстве считают, что среди демонстрантов есть немало провокаторов и уголовных преступников, прибывших в страну из-за рубежа. Цель этих "иностранных провокаций" - испортить имидж Венгрии за границей, утверждает Орбан и его соратники.