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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов «Патриот»

08:26 19.12.2018 |

Мир

 

Госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов "Патриот". Об этом Минобороны Соединенных Штатов сообщило во вторник, 18 декабря. Анкара намерена приобрести 80 ракет "Патриот" и 60 иных ракет, а также сопутствующее оборудование. Общая стоимость закупаемых систем составит 3,5 млрд долларов.

В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. В апреле 2018 года стало известно, что РФ начала производство С-400 для Анкары. Первые поставки запланированы на 2019 год.

Представители США и НАТО неоднократно предупреждали Анкару, что российские ЗРК невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса. Госдепартамент США допустил введение санкций против Турции в случае покупки российских комплексов. В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что соглашение о поставке в Турцию российских С-400 окончательно и не может быть отменено.
По материалам: Deutsche Welle
 

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