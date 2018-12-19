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Госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов «Патриот»
08:26 19.12.2018 |
Госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов "Патриот". Об этом Минобороны Соединенных Штатов сообщило во вторник, 18 декабря. Анкара намерена приобрести 80 ракет "Патриот" и 60 иных ракет, а также сопутствующее оборудование. Общая стоимость закупаемых систем составит 3,5 млрд долларов.
В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. В апреле 2018 года стало известно, что РФ начала производство С-400 для Анкары. Первые поставки запланированы на 2019 год.
Представители США и НАТО неоднократно предупреждали Анкару, что российские ЗРК невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса. Госдепартамент США допустил введение санкций против Турции в случае покупки российских комплексов. В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что соглашение о поставке в Турцию российских С-400 окончательно и не может быть отменено.
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