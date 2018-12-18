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В ЕС ужесточили нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей
Новым автомобилям в Евросоюзе к 2030 году необходимо сократить выбросы углекислого газа на 37,5 процентов по сравнению с уровнем 2021 года. К такой позиции представители Еврокомиссии, Европарламента, а также стран - участниц ЕС пришли в ходе переговоров в Брюсселе в понедельник, 17 декабря. Выбросы двуокиси углерода у легких грузовых автомобилей к этому же сроку должны быть снижены на 31 процент. Промежуточной целью для обеих групп транспортных средств выступает сокращение выбросов на 15 процентов к 2025 году.
Установленная граница является компромиссом. Страны Евросоюза призывали сократить выбросы углекислого газа на 35 процентов, а Европарламент выступал за их 40-процентное снижение.
Министр устойчивого развития и туризма председательствующей в ЕС Австрии Элизабет Кёстингер положительно отреагировала на достижение единой позиции, отметив напряженный характер переговоров. Европейское общество защиты потребителей (BEUC) также приветствовало новые требования для автомобилей.
В свою очередь, Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA) выступило с их резкой критикой. Нововведения "слишком многого требуют и мало чему способствуют", утверждают представители VDA.
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