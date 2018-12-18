Тереза Мэй назвала дату нового голосования по «брекситу» в парламенте

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Тереза Мэй назвала дату нового голосования по «брекситу» в парламенте

21:45 17.12.2018 |

Мир

Премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила, что голосование в парламенте по итоговому соглашению о выходе страны из Евросоюза, которое не состоялось в декабре, пройдет на неделе, начинающейся 14 января.

По словам Мэй, парламентарии вернутся к обсуждению соглашения на неделе, начинающейся с 7 января, а на следующей неделе будет проведено само голосование. Британский премьер объявила об этом, выступая в палате общин.

Ранее голосование по документу было запланировано на 11 декабря, однако в итоге Мэй заявила, что соглашение в нынешнем виде не поддержит большинство депутатов, и перенесла голосование.

При этом Мэй подчеркнула, что продолжает выступать против повторного референдума по "брекситу".

Как отметила премьер-министр, новое всенародное голосование лишь "еще сильнее разделит нашу страну в тот момент, когда мы должны работать для ее объединения".

Ранее лейбористы пригрозили Мэй вотумом недоверия в том случае, если она не назначит дату голосования как можно скорее.

Беспрецедентное давление

13 января депутаты от Консервативной партии нижней палаты британского парламента большинством голосов выразили доверие Терезе Мэй.

Как сообщала накануне газета Financial Times, члены кабинета оказывают беспрецедентное давление на премьер-министра, настаивая на том, что план "брексита" должен быть поставлен на голосование в палате общин как можно скорее.

В последнее время Мэй атаковали оппоненты со всех сторон: евроскептики и еврооптимисты, сторонники "мягкого брексита" и приверженцы жесткого варианта выхода из ЕС. Несмотря на это, Мэй настаивала на том, что изложенные в проекте условия - лучшие из возможных для Британии.

В конце ноября лидеры 27 стран, остающихся в Евросоюзе после выхода Британии, одобрили проект соглашения об условиях "брексита".

Британия должна официально покинуть Евросоюз в марте 2019 года.
 

ПО РУБРИКАМ

17.12 На межбанке перестали скупать доллар перед решением МВФ

17.12 Нацбанк хочет создать реестр публичных лиц

17.12 Индекс ПФТС 17 декабря устремился вверх

17.12 Депозитные ставки для физлиц 17.12.18

17.12 В Минрегионе подсчитали среднюю стоимость строительства жилья в разных областях Украины

17.12 НБУ в 2019 осуществит вторую оценку устойчивости банков и завершит разработку нового норматива

17.12 Банкам необходимо работать над сроками фондирования, уменьшать долларизацию балансов и активизировать работу с неработающими кредитами, - НБУ

17.12 НБУ прогнозирует прибыльность банковского сектора по итогам 2018 и 2019

17.12 Евро дорожает на новостях из Италии, рынок ждет заседаний ФРС, Банка Англии и японского ЦБ

17.12 Общая стоимость активов НПФ Украины к концу III кв. возросла на 13,9% - Нацкомфинуслуг

17.12 Биржи АТР закрылись 17 декабря в основном ростом в ожидании мер поддержки экономики Китая

17.12 Справочный курс гривни снизился на 5,95 коп. до 27,8863 грн

17.12 Курсы валют по карточным операциям на 17.12.18

17.12 НБУ продал 14 декабря банкам депозитные сертификаты на 22 479 млн гривен

17.12 14 декабря НБУ выдал банкам рефинансирование 6 131 млн гривен

• дальше…

17.12 Цены на нефть перешли к снижению 17 декабря на сигналах роста запасов в Кушинге, WTI теряет 1,3%

17.12 В ноябре официальный уровень безработицы повысился на 0,1 п.п. до 1,2%

17.12 Минэнерго инициирует изменение единиц измерения газа с куб. м. на энергетические единицы с апреля 2019

17.12 В Минрегионе подсчитали среднюю стоимость строительства жилья в разных областях Украины

17.12 Трейдеры прогнозируют снижение розничного СУГ до 13 грн/л

17.12 Общая стоимость активов НПФ Украины к концу III кв. возросла на 13,9% - Нацкомфинуслуг

17.12 Катар намерен инвестировать в LNG-проекты в США $20 млрд

17.12 Крупные сети 17 декабря снизили цены на СУГ еще на 20 коп./л

17.12 Украина снизила запасы в ПХГ на 12,2%

17.12 В ноябре экспорт мяса птицы увеличился на 44,3% до $46,8 млн, импорт - уменьшился на 20,8% до $4,2 млн

• дальше…

17.12 Тереза Мэй назвала дату нового голосования по «брекситу» в парламенте

17.12 Спецпредставитель США Волкер прогнозирует введение «азовских санкций» в ближайшие месяцы

17.12 Стоимость перевозок из Китая в США выросла более чем вдвое на фоне торговой войны

17.12 Катар намерен инвестировать в LNG-проекты в США $20 млрд

17.12 Системы ПРО США уязвимы к кибератакам

17.12 Саммит ЕС назвал дезинформацию «стратегическим вызовом»

17.12 Трамп выбрал нового главу аппарата Белого дома. Его знают по прозвищам «чокнутый правый» и «Мик нож»

17.12 Косово приступило к созданию собственной армии. Белград и НАТО против

17.12 На Конференции ООН по климату принято общее соглашение

17.12 Организаторы форума в Давосе подтвердили участие делегации из России

17.12 Атака из Джанкоя. Зачем Путин направил в Крым четыре десантных самолета

14.12 Лукашенко подозревает Москву в попытках инкорпорировать Беларусь в Россию

14.12 Объем мирового долга достиг рекордных $184 трлн в 2017 году - МВФ

13.12 Глава ЕЦБ говорит о статданных еврозоны слабее ожиданий и угрозе протекционизма

13.12 Morgan Stanley переведет операции по торговле акциями и валютой из Москвы в Лондон

• дальше…

17.12 В Киеве вышел на маршрут первый электробус

12.12 Столичные власти закрывают программу Карта киевлянина

12.12 В киевском метро после длительного перерыва появились банкоматы

12.12 Как изменится Киев за 2 года

11.12 Закон о среднесрочном бюджетном планировании запустит процесс масштабного обновления инфраструктуры страны

11.12 В Украине на трассах могут появиться противоослепляющие экраны

10.12 В ноябре цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева практически не изменились

10.12 В ноябре цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева снизились на 2,3% до 24,4 тыс. гривен/кв. м

07.12 Киевгаз опубликовал новые тарифы на газ для населения, которые начали действовать с 1 ноября 2018 года

06.12 Какое жилье в Киеве и пригороде предложат строители в 2019 году

04.12 Аваков: Правоохранители приняли решение о проведении «углубленной проверки экономических схем» в Одессе и области

04.12 Луценко: Все строительство в Одессе приостанавливается на месяц, застройщики должны предоставить документы

03.12 Kyiv Boryspil Express планируют соединить с метро

30.11 Украина ограничила въезд в страну мужчин-граждан РФ в возрасте 16-60 лет

30.11 Ринок землі уже запустили. Портрет української моделі

• дальше…

17.12 Спецпредставитель США Волкер прогнозирует дополнительные поставки Украине вооружения в ближайшие месяцы

17.12 Спецпредставитель США Волкер прогнозирует введение «азовских санкций» в ближайшие месяцы

17.12 Наказание от Онуфрия: Когда УПЦ МП начнет религиозную войну

17.12 Нестабильная четверка. Зачем Гриценко создает «партию непроходных»

17.12 Як в Штатах зустріли Тимошенко

17.12 Операция «Преемник». Закулисье создания Православной церкви в Украине

17.12 Почему от избрания Епифания выиграли и Филарет, и Порошенко

14.12 Война на Донбассе: Почему Путин анонсировал наступление ВСУ

14.12 Объединительный Собор: Почему Филарет и Епифаний являются большей интригой, чем Томос

13.12 Вселенский патриархат передаст томос об автокефалии УПЦ предстоятелю единой поместной церкви 6 января 2019, - УПЦ КП

13.12 Начнется ли 15 декабря новая эскалация на Донбассе

12.12 ЕС планирует финансовую поддержку юго-востока Украины

12.12 Мощнее и универсальнее. Чем заменят захваченные россиянами катера «Бердянск» и «Никополь»

11.12 «Газовики» против «горняков»: Кто из кандидатов подберет электорат расколотого «Оппоблока»

11.12 В суде заявили, что им не сообщили о британском паспорте Насирова

• дальше…

17.12 СБУ заблокировала деятельность организованной группы, занимавшейся подделкой «больничных»

17.12 Huawei Nova 4: смартфон с «дырявым» экраном и четырьмя камерами

17.12 В Украине упростили регистрацию автомобилей

17.12 Новое изобретение Microsoft поможет уменьшить тремор рук

13.12 BMW и Porsche представили сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей

13.12 Топ-9 глобальных трендов кибербезопасности 2019 года

13.12 Windows 10 регистрирует активность пользователя, даже если эта опция отключена

12.12 Ford запатентовал ремни с подогревом

12.12 Tesla через суд требует от бывшего сотрудника $167 млн

12.12 Google не будет запускать поисковик в Китае

11.12 Vivo NEX Dual Display Edition: смартфон с двумя дисплеями и тройной камерой

11.12 В Финляндии запустили первый в мире беспилотный паром

11.12 Audi за пять лет вложит в электрические и самоуправляемые автомобили около 14 млрд долларов

11.12 В Киеве закрыли фиктивную онлайн биржу

11.12 Qualcomm добилась запрета продаж iPhone в Китае

• дальше…

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно