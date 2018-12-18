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Стоимость перевозок из Китая в США выросла более чем вдвое на фоне торговой войны
13:30 17.12.2018 |
Стоимость грузоперевозки из Китая в США за последний год резко выросла из-за неопределенности, связанной с торговым конфликтом между двумя крупнейшими в мире экономиками, сообщает CNBC.
Китайские экспортеры спешили доставить товары в порты США, до того как начнут действовать новые пошлины.
Цена перевозки контейнеров из Китая в США по состоянию к началу декабря подскочила более чем на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Freightos.
Стоимость перевозки грузов из Китая в Северную Европу за тот же период увеличилась всего на 11%.
По данным Maersk, поставки из Китая в США в III квартале выросли на 5-10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку розничные торговцы наращивали свои запасы, чтобы избежать новых сборов.
Между тем, экспортеры и логистические компании подтвердили изменение торговых маршрутов в связи с торговой войной.
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