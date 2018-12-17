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Саммит ЕС назвал дезинформацию «стратегическим вызовом»
09:52 17.12.2018 |
Намеренное и массовое распространение ложных (фейковых) новостей является "стратегическим вызовом" для демократических систем. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 14 декабря, заявлении участников двухдневного саммита Европейского Союза в Брюсселе.
Отдельный раздел документа посвящен дезинформации, которую главы государств и правительств стран ЕС назвали частью гибридных военных операций. Они призвали к "неотложным и решительным" ответным действиям на национальном и общеевропейском уровнях. Подобный ответ должен в полной мере уважать фундаментальные права человека, подчеркивается в документе.
Как сообщает из Брюсселя корреспондент DW, председатель Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что дезинформация - это угроза, которая "не исчезает, а, наоборот, растет". "Мы исполнены решимости противодействовать этой угрозе", - отметил Туск. В свою очередь председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уверен в том, что фейковые новости можно найти не только в лагере тех, кого принято считать их авторами. "Я четко сказал Европейскому совету, что некоторые из премьер-министров, сидящих там, - источники фейковых новостей. Когда, например Орбан (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. - Ред.) говорит, что я виноват в "Брекзите", - это фейк. Когда он говорит, что мигранты несут ответственность за "Брекзит", - это фейк", - пояснил Юнкер.
Еврокомиссия 5 декабря представила план борьбы с дезинформацией. Его основная цель - защитить от попыток вмешательства извне в выборы в Европарламент в мае 2019 года, а также в выборы в ряде стран ЕС в 2020 году. Неделю спустя Европарламент назвал противостояние киберугрозе, исходящей от России, одним из главных приоритетов ЕС на 2019 год наряду с борьбой против терроризма и нелегальной миграции.
Россия в нынешнем заявлении участников саммита не упоминается. На вопрос корреспондента DW, были ли попытки внести упоминание о РФ в этот текст, собеседник в структурах Евросоюза ответил, что предложений изменить содержание документа не поступало. Но ряд лидеров ЕС отдельно подчеркнули важность темы, приведя в качестве примера попытку хакерской атаки на штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Нидерланды обвиняют российскую военную разведку в этой попытке кибератаки, которую удалось предотвратить.
Крупнейшие игроки интернет-рынка подписали кодекс поведения
Весной 2018 года Еврокомиссия уже представила ряд мер противодействию фейкам. Тогда Брюссель провел переговоры о добровольном сотрудничестве с крупнейшими игроками на интернет-рынке. В октябре Google, Facebook, Twitter и Mozilla подписали кодекс поведения. С января 2019 года, компании каждый месяц будут должны публиковать отчеты о выполнении своих обязательств, в числе которых - обеспечение прозрачности политической рекламы, закрытие фейковых аккаунтов и маркировка сообщений, распространяемых ботами.
Единство в вопросе о бюджете еврозоны
Кроме того, участники саммита в Брюсселе достигли единства в вопросе о реформировании еврозоны, включая ее бюджет, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Они также одобрили укрепление Европейского стабилизационного механизма (ESM) и меры финансовой безопасности для банков, находящихся под угрозой банкротства.
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