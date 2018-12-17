Финансовые новости
- |
- 17.12.18
- |
- 10:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Трамп выбрал нового главу аппарата Белого дома. Его знают по прозвищам «чокнутый правый» и «Мик нож»
09:43 17.12.2018 |
Президент США Дональд Трамп назначил Мика Малвейни исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома.
Его предшественник, генерал Джон Келли, завершит работу в конце ныненшнего года, сообщил глава государства в "Твиттере".
Там же Трамп назвал 68-летнего Келли "большим патриотом" своей страны.
В то же время, находясь на должности главы аппарата, генерал Келли якобы неоднократно за глаза называл президента "идиотом" и описывал его как человека, которого ни в чем нельзя убедить.
Об этом стало известно из книги ветерана расследовательской журналистики Боба Вудворда "Страх: Трамп в Белом доме" (2018).
Впоследствии Келли отрицал, что когда-либо называл своего начальника "идиотом".
В начале декабря Трамп объявил, что генерал оставит свой пост до конца года. По данным СМИ, к тому врмени отношения президента и Келли испортились настолько, что они перестали разговаривать друг с другом.
Кто такой Мик Малвейни?
Малвейни 51 год. Он возглавляет административно-бюджетное управление администрации президента США. Этот орган ежегодно готовит федеральный бюджет перед тем, как он будет представлен в Конгрессе, а в дальнейшем отчитывается об исполнении документа.
Перейдя на новую работу, Малвейни сохранит за собой пост главы административно-бюджетного управления, уточнила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
За время работы в последнем чиновник получил прозвище "Мик нож" за свои регулярные предложения урезать ту или иную статью социальных расходов, отмечает Politico.
Кроме того, в 2017 году он объявил о прекращении безвозмездной военной помощи Украине и ряду других стран. Идея Малвейни заключалась в замене прямых субсидий кредитами.
Чиновник не скрывает своих консервативных политических убеждений. "Привет, я чокнутый правый!" - представился он в свое время главному экономическому советнику Трампа Гэри Кону. "Привет, я Гэри", - отозвался тот.
"Я называю его "Робитуссин" [американский бренд средств от кашля и простуды]. Неприятный на вкус, но полезный", - так описал Малвейни его друг - конгрессмен Трей Гоуди (цитата по Politico).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Як в Штатах зустріли Тимошенко
|Операция «Преемник». Закулисье создания Православной церкви в Украине
|Почему от избрания Епифания выиграли и Филарет, и Порошенко
|Атака из Джанкоя. Зачем Путин направил в Крым четыре десантных самолета
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Системы ПРО США уязвимы к кибератакам
|Саммит ЕС назвал дезинформацию «стратегическим вызовом»
|Трамп выбрал нового главу аппарата Белого дома. Его знают по прозвищам «чокнутый правый» и «Мик нож»
|Косово приступило к созданию собственной армии. Белград и НАТО против
|На Конференции ООН по климату принято общее соглашение
|Организаторы форума в Давосе подтвердили участие делегации из России
Это интересно
|В Финляндии запустили первый в мире беспилотный паром
|Audi за пять лет вложит в электрические и самоуправляемые автомобили около 14 млрд долларов
|В Киеве закрыли фиктивную онлайн биржу
|Qualcomm добилась запрета продаж iPhone в Китае
|Производство камер GoPro перенесут из Китая из-за торговой войны с США
|Китай намерен развивать инфраструктуру для электромобилей
|Google закроет Google+ раньше из-за утечки данных 52,5 млн пользователей