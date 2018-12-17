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Косово приступило к созданию собственной армии. Белград и НАТО против
09:34 17.12.2018 |
Парламент Косова в пятницу принял пакет законов о преобразовании своих малочисленных сил безопасности в постоянную армию. Этот пока по большей части символический шаг поддержали США, но осудили НАТО, Сербия и косовские сербы.
Согласно трем законам, принятым 14 декабря, частично признанная бывшая провинция Югославии создаст министерство обороны и расширит задачи и полномочия Сил безопасности Косова (СКК), которые в итоге, годы спустя, превратятся в постоянные вооруженные силы численностью в 5000 военнослужащих и 3000 резервистов.
Сейчас СКК насчитывают 2200 человек, и в их задачи входит в основном реагирование на кризисные ситуации и стихийные бедствия, а также обезвреживание оставшихся с войны боеприпасов.
По словам косовских официальных лиц, весь этот процесс займет не меньше десяти лет. Косовские албанцы рассматривают решение парламента как шаг к укреплению государственности, поскольку считают армию непреложным атрибутом независимого государства.
При этом прямо назвать будущие вооруженные силы армией парламент Косова не смог из-за сопротивления фракции косовских сербов.
Конституция Косова не запрещает создать армию, но для этого нужны голоса двух третей всего парламента - в нем 120 депутатов - и при этом двух третей из 20 депутатов, избранных по квоте национальных меньшинств. Большая часть из этих депутатов, избранных по квоте, - сербы, а они выступают против создания армии.
В пятницу албанские депутаты проголосовали за пакет законов о вооруженных силах единогласно, а 11 депутатов-сербов бойкотировали голосование.
Посольство США в Приштине поддержало решение косовского парламента, в то время как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг его осудил, выразив сожаление, что оно принято без согласования с альянсом.
По словам Столтенберга, теперь НАТО может пересмотреть статус и задачи своего миротворческого контингента в Косове, KFOR. Сейчас этот контингент насчитывает 4000 человек.
Сербия, не признающая независимость Косова, тоже осудила решение Приштины создать профессиональные вооруженные силы.
Президент Сербии Александар Вучич с пятницы до воскресенья инспектирует военные части на косовской границе.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич даже сказала, что ее страна в ответ может ввести свои силы в сербские анклавы в Косове для защиты местного населения от будущей косовской армии.
Впрочем, как пишет агентство Рейтер со ссылкой на балканских аналитиков, это был скорее реверанс в сторону националистов, воспринимать же это заявление как реальную угрозу совершенно невозможно.
Таня Лазаревич, журналист из сербского анклава в Косове Митровицы, напомнила в телеинтервью, что разговоры о вторжении косовской армии в сербские анклавы идут уже много лет.
"Но все, что происходит в эти дни, не несет ничего особо нового. Все косовские албанцы всегда говорили, что СКК когда-нибудь превратится в армию", - сказала Лазаревич.
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