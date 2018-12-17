На Конференции ООН по климату принято общее соглашение

Председатель COP24 Михал Куртыка радуется заключенному соглашению

Участники 24-й Всемирной конференции ООН по защите климата (COP24) в польском Катовице после двух недель напряженных переговоров достигли общего соглашения. Принят пакет мер для реализации Парижского соглашения по климату, заявил вечером в субботу, 15 декабря, председатель COP24, замминистра окружающей среды Польши Михал Куртыка.

Среди прочего, представители около 200 стран договорились о прозрачных правилах определения и нормах концентрации углекислого газа в атмосфере, чтобы можно было синхронизировать деятельность государств по борьбе с изменением климата. Особо жаркие дискуссии вызвала методика расчетов при торговле квотами на вредные выбросы, из-за чего завершение саммита, намеченное на 14 декабря, перенесли на более поздний срок.

Остановить глобальное потепление

"Мы должны позаботиться о том, чтобы наша Земля оставалась пригодной для обитания. И отвечает за это наше поколение", - заявила в ходе финальных дискуссий министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze).

Цель соглашения по климату, заключенного в Париже в 2015 году, - удержать глобальное потепление от повышения средней глобальной температуры на 2 градуса Цельсия, а по возможности остановить его на уровне 1,5 градуса.

Согласно опубликованному в октябре текущего года спецдокладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), потепление на 1,5 градуса и выше может привести к долгосрочным и необратимым изменениям и гибели некоторых экосистем.

Если уровень выбросов CO₂ не изменится, то к 2030 году климат Земли может стать почти таким же жарким и сухим, каким он был 3 млн лет назад, говорится в исследовании, опубликованном 10 декабря в журнале Национальной академии наук США (PNAS). Это может привести к сильному подъему уровня мирового океана и другим впечатляющим изменениям.

США вышли из Парижского соглашения

Ранее, в 2017 году, президент США Дональд Трамп денонсировал Парижское соглашение, заявив, что намерен начать переговоры о новом, более выгодном климатическом соглашении.