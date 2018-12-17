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Организаторы форума в Давосе подтвердили участие делегации из России
09:08 17.12.2018 |
Организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе подтвердили участие российской делегации в ежегодном январском мероприятии. "Мы рады узнать, что Россия также направит в Давос правительственную делегацию высокого уровня. Чтобы решать нынешние глобальные вызовы, нам нужны заинтересованные стороны, которые примут участие в ежегодной встрече", - заявил управляющий директор ВЭФ Алоис Цвингги в воскресенье, 16 декабря. При этом в состав делегации войдут российские бизнесмены, находящиеся под санкциями Соединенных Штатов.
6 ноября лондонская газета The Financial Times сообщила об уведомлениях, которые организаторы форума направили трем российским бизнесменам, попавшим под санкции США. Россиян проинформировали, что их присутствие на ежегодном январском мероприятии нежелательно. По данным собеседников издания, речь шла о владельце частной бизнес-группы "Ренова" Викторе Вексельберге, бизнесмене Олеге Дерипаске и главе банка ВТБ Андрее Костине, которые ранее посещали форум.
Позднее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия бойкотирует Всемирный экономический форум, если организаторы не изменят условия участия для ряда крупных российских бизнесменов.
Санкции против российских бизнесменов, чиновников и компаний
6 апреля министерство финансов США ввело санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". Кроме Вексельберга, Дерипаски и Костина, в их числе - глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Ограничительные меры наложены также на 14 российских компаний. Санкции подразумевают запрет на операции с попавшими под них компаниями и лицами для американских банков.
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