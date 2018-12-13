Глава ЕЦБ говорит о статданных еврозоны слабее ожиданий и угрозе протекционизма

Поступающие в последнее время макроэкономические статданные были слабее, чем ожидал Европейский центральный банк (ЕЦБ), заявил председатель центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

Так, реальный ВВП еврозоны в третьем квартале вырос на 0,2% относительно апреля-июня после подъема на 0,4% в предыдущие два квартала. Это обусловлено ослаблением внешнего спроса и рядом страновых и специфических для определенных секторов экономики факторов.

Хотя часть данных факторов, вероятно, исчезнет, такая ситуация может говорить о замедлении импульса экономического роста в будущем, полагает руководитель ЕЦБ. Между тем положительными факторами для экономики являются хорошая ситуация на рынке труда и повышение зарплат, которые поддерживают потребительские расходы.

По словам М.Драги, в еврозоне сохраняется необходимость в значительных стимулах ЕЦБ для восстановления инфляции.

"Риски для роста экономики в целом остаются сбалансированными", однако ухудшаются, отметил глава ЕЦБ. В числе факторов, создающих риски для прогнозов, по-прежнему выделяются протекционизм и ситуация на развивающихся рынках, добавил он.

"Неопределенность, связанная с геополитическими факторами, угрозой протекционизма, уязвимостью emerging markets и волатильностью финансовых рынков, все еще сохраняется", - заявил М.Драги.

Курс евро сейчас находится на уровне $1,1344 по сравнению с $1,1369 днем ранее. Перед началом выступления главы ЕЦБ единая европейская валюта торговалась в районе $1,1372.