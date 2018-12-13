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Пентагон счел недопустимой новую военную операцию Турции в Сирии
09:31 13.12.2018 |
Любые односторонние действия Турции на северо-востоке Сирии "недопустимы" и вызывают серьезные опасения. Об этом говорится в обнародованном в среду, 12 декабря, заявлении представителя Пентагона Шона Робертсона.
Его комментарий последовал в ответ на объявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о подготовке Анкарой наступления на курдские отряды самообороны YPG.
"Односторонние военные операции на северо-востоке Сирии, осуществляемые любой стороной, особенно если американские военные могут присутствовать там или вблизи (этой зоны. - Ред.), вызывают серьезную обеспокоенность", - подчеркнул Робертсон.
"Мы сочли бы подобные действия неприемлемыми", - добавил он.
Роберстон напомнил о роли курдов в борьбе с ИГ
Представитель оборонного ведомства США уточнил, что Вашингтон признает необходимость обеспечения безопасности на границе Турции с Сирией.
В то же время Робертсон обратил внимание на ту роль, которую курдские отряды народной самообороны играют в борьбе с джихадистской группировкой "Исламское государство".
В зоне влияния США
Операция к востоку от Евфрата означает, что турецкие войска будут действовать в зоне военного влияния США.
Отряды YPG, действующие лишь в Сирии, близки к запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). Турция считает обе эти организации террористическими. Однако ЕС и США включили в список террористических организаций лишь КРП.
Между тем YPG обещала мощное сопротивление на случай новой военной операции Турции в северной части Сирии. "Наши силы готовы отразить любое нападение на нашу территорию", - заявил представитель отрядов YPG Нури Махмуд.
Он обвинил Турцию в поддержке ИГ, а Эрдогана - в стремлении продемонстрировать миру свое желание перекроить карту региона.
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