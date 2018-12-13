Финансовые новости
- |
- 13.12.18
- |
- 14:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Китай может понизить целевой показатель роста экономики на 2019 год
09:27 13.12.2018 |
Стабилизация роста останется важной экономической задачей для Китая в следующем году, считают экономисты, опрошенные 21st Century Business Herald. Однако они разошлись в оценке целевого показателя роста, пишет Asia Times.
Главный экономист Bank of Communications Лиан Пин прогнозирует, что в следующем году экономический рост может составить 6,3-6,5%.
Темпы роста инвестиций в недвижимость могут снизиться до 5-8%, инвестиции в обрабатывающую промышленность также могут замедлиться. Между тем, сокращение налогов и сборов будет оказывать ограниченное стимулирующее влияние на потребление, а экспорт по-прежнему будет сталкиваться с неопределенностью, ожидает Лиан.
Лу Фэн, исследователь Института количественной и технической экономики при Китайской академии общественных наук, считает, что целевой показатель экономического роста на следующий год может быть установлен в диапазоне от 6% до 6,5%.
Главный экономист JD Finance Шэнь Цзяньгуан ожидает, что на Центральной конференции по экономической работе - ежегодном заседании, которое определяет экономическую повестку дня на предстоящий год, - лидеры Китая установят более низкий целевой показатель роста ВВП на следующий год.
По мнению Шэня, власти позволят росту замедлиться примерно до 6%, чтобы освободить пространство для структурных реформ. Это также станет ответом на внешние риски.
Как сообщали "Вести.Экономика", ВВП Китая в III квартале вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, минимальными темпами с 2009 г.
Стремясь поддержать экономический рост, власти Китая в июле объявили о снижении налогов и инфраструктурных инвестициях.
Тем не менее Организация экономического сотрудничества и развития в своем ноябрьском экономическом прогнозе снизила оценку роста ВВП Китая на этот год с 6,7% до 6,6%, на следующий год - с 6,4% до 6,3%. ОЭСР ждет замедления темпов роста ВВП Китая в 2020 г. до 6%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Европарламент осудил строительство «Северный поток-2» и призвал к отмене проекта - резолюция
|Рост курса доллара на межбанке 12 декабря вызван резким увеличением гривневой массы
|Украине не избежать повышения пенсионного возраста — Всемирный банк
|НБУ определил регламент работы СЭП и банковской системы в период новогодних праздников
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Власти Италии согласились снизить дефицит бюджета в 2019 году до 2,04%
|Пентагон счел недопустимой новую военную операцию Турции в Сирии
|Китай может понизить целевой показатель роста экономики на 2019 год
|Суд в США приговорил бывшего юриста Трампа Майкла Коэна к трем годам тюрьмы
|Тереза Мэй остается премьером Британии, но обещает уйти позже
|Европарламент осудил строительство «Северный поток-2» и призвал к отмене проекта - резолюция
Это интересно
|Audi за пять лет вложит в электрические и самоуправляемые автомобили около 14 млрд долларов
|В Киеве закрыли фиктивную онлайн биржу
|Qualcomm добилась запрета продаж iPhone в Китае
|Производство камер GoPro перенесут из Китая из-за торговой войны с США
|Китай намерен развивать инфраструктуру для электромобилей
|Google закроет Google+ раньше из-за утечки данных 52,5 млн пользователей
|McLaren представил открытую версию суперкара 720S