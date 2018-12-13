Китай может понизить целевой показатель роста экономики на 2019 год

Стабилизация роста останется важной экономической задачей для Китая в следующем году, считают экономисты, опрошенные 21st Century Business Herald. Однако они разошлись в оценке целевого показателя роста, пишет Asia Times.

Главный экономист Bank of Communications Лиан Пин прогнозирует, что в следующем году экономический рост может составить 6,3-6,5%.

Темпы роста инвестиций в недвижимость могут снизиться до 5-8%, инвестиции в обрабатывающую промышленность также могут замедлиться. Между тем, сокращение налогов и сборов будет оказывать ограниченное стимулирующее влияние на потребление, а экспорт по-прежнему будет сталкиваться с неопределенностью, ожидает Лиан.

Лу Фэн, исследователь Института количественной и технической экономики при Китайской академии общественных наук, считает, что целевой показатель экономического роста на следующий год может быть установлен в диапазоне от 6% до 6,5%.

Главный экономист JD Finance Шэнь Цзяньгуан ожидает, что на Центральной конференции по экономической работе - ежегодном заседании, которое определяет экономическую повестку дня на предстоящий год, - лидеры Китая установят более низкий целевой показатель роста ВВП на следующий год.

По мнению Шэня, власти позволят росту замедлиться примерно до 6%, чтобы освободить пространство для структурных реформ. Это также станет ответом на внешние риски.

Как сообщали "Вести.Экономика", ВВП Китая в III квартале вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, минимальными темпами с 2009 г.

Стремясь поддержать экономический рост, власти Китая в июле объявили о снижении налогов и инфраструктурных инвестициях.

Тем не менее Организация экономического сотрудничества и развития в своем ноябрьском экономическом прогнозе снизила оценку роста ВВП Китая на этот год с 6,7% до 6,6%, на следующий год - с 6,4% до 6,3%. ОЭСР ждет замедления темпов роста ВВП Китая в 2020 г. до 6%.