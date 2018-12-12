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Премьер Польши инициировал вотум доверия
17:05 12.12.2018 |
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в среду, что он инициирует голосование за доверие к правительству, чтобы обеспечить мандат на свои реформы перед саммитом лидеров Европейского Союза на этой неделе.
Об этом пишет Reuters.
Моравецкий хочет, чтобы Сейм ответил на вопрос, должна ли предлагаемая им программа реформ быть продолжена. Националистическую и евроскептических партию "Право и справедливость" (PiS) Моравецкого в ЕС обвиняют в подрыве верховенства права из-за противоречивой судебной реформы и давления на СМИ.
"Прошло три года после того, как PiS пришел к власти, и мы увидели решающую смену в рассмотрении экономической и социальной политики в Польше", - заявил Моравецкий парламентариям.
PiS является все больше изолированной в ЕС из-за обвинений в стране и за рубежом в склонности к авторитаризму, отмечает агентство.
За последние месяцы произошел коррупционный скандал с финансовым регулятором, а также гнев среди некоторых избирателей вызвало решение властей отпраздновать столетие независимости Польши вместе с ультраправыми группами.
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