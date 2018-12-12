Эрдоган объявил о военной операции Турции в Сирии

"Турция предотвратила крупный гуманитарный кризис в Идлибе. Пришел черед уничтожить террористов, действующих к востоку от реки Евфрат. Наша цель - уничтожение террористов в регионе", - заявил турецкий лидер, которого цитирует агентство "Анадолу".

Военные США однозначно не цель новой антитеррористической операции Турции в Сирии, отметил Эрдоган, но напомнил, что север Сирии - это юг Турции.

"В этих районах Сирии предпринимаются попытки создать зону, подконтрольную террористам, тогда как стратегические партнеры Анкары, в том числе США, придерживаются иного мнения.. Почему же тогда наши стратегические партнеры действуют сообща с террористами, а не с Турцией?" - заявил турецкий лидер.

Турция обвиняет США в поставках оружия курдским формированиям в Сирии.

США все еще не выполнили обещаний по сирийскому району Мюнбич: президент США Дональд Трамп объявил, что этот район Сирии будет полностью очищен от террористов. "Анкара надеется на выполнение этого обещания", - отметил Эрдоган.

Как сообщали "Вести. Экономика", по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября 2018 г. министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб.

К 15 октября стороны намеревались создать в Идлибе демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения террористов с правительственными войсками Сирии. Меморандум предусматривает вывод из зоны всех боевиков, а к 10 октября - вывод тяжелого вооружения, в частности танков, РСЗО и артиллерии всех оппозиционных группировок.

Правительство ФРГ оказывает финансовую поддержку так называемой "умеренной оппозиции" в сирийской провинции Идлиб, сообщило издание Der Tagesspiegel после ознакомления с письменным ответом статс-секретаря МИД ФРГ Вальтера Линднера на запрос со стороны депутата бундестага Эфрима Зоммера.