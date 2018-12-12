Финансовые новости
- |
- 12.12.18
- |
- 09:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суд в Канаде отпустил финансового директора Huawei под залог
07:42 12.12.2018 |
Суд канадской провинции Британская Колумбия во вторник, 11 декабря, отпустил под залог финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, арестованную по запросу Вашингтона в Ванкувере.
Вердикт вынесен по итогам трех дней слушаний. Сумма залога составит 7,5 млн долларов (6,6 млн евро).
При этом судья озвучил ряд обязательных для исполнения условий: Мэн Ваньчжоу должна будет на постоянной основе носить электронный браслет, сдать паспорт, не покидать пределы Ванкувера, а в период с 23.00 до 06.00 оставаться на территории одного из двух принадлежащих ей в городе домов.
Пекин усилил давление на Торонто
За несколько часов до объявления приговора в Китае в целях оказания давления на Торонто был задержан бывший сотрудник посольства Канады в Пекине Майкл Ковриг.
"Мы глубоко обеспокоены... и прилагаем все усилия, чтобы позаботиться о его безопасности", - отреагировал на произошедшее министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мощнее и универсальнее. Чем заменят захваченные россиянами катера «Бердянск» и «Никополь»
|Доллар на межбанке 11 декабря перестал падать после крупных гривневых вливаний
|«Газовики» против «горняков»: Кто из кандидатов подберет электорат расколотого «Оппоблока»
|В суде заявили, что им не сообщили о британском паспорте Насирова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Асимметричные акриловые ванны от Ravak – эстетика в каждом сантиметре
В РУБРИКЕ
|Тереза Мэй ведет переговоры с ЕС, но при этом может потерять работу
|ЕС планирует финансовую поддержку юго-востока Украины
|Палата представителей Конгресса США поддержала санкции в отношении «Северного потока-2»
|Суд в Канаде отпустил финансового директора Huawei под залог
|Трамп может вмешаться в дело Мэн Ваньчжоу ради интересов нацбезопасности США
|Могерини назвала Балканы, Украину и Средиземноморье приоритетами внешней политики ЕС
Это интересно
|McLaren представил открытую версию суперкара 720S
|Виртуальная электростанция от Теслы с аккумуляторными батареями (Powerwall) расширяется до 1000 домов в Австралии
|Смартфон Nubia X Collectors Edition оснащён 512 Гбайт памяти
|Samsung Galaxy A8s: смартфон с «дырявым» экраном Infinity-O
|Snap купила стартап 20-летнего украинца Teleport за $8 млн
|Facebook ввела новые ограничения в обсуждении вопросов секса
|Представлен новый хэтчбек Skoda Scala