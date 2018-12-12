Суд в Канаде отпустил финансового директора Huawei под залог

Суд канадской провинции Британская Колумбия во вторник, 11 декабря, отпустил под залог финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, арестованную по запросу Вашингтона в Ванкувере.

Вердикт вынесен по итогам трех дней слушаний. Сумма залога составит 7,5 млн долларов (6,6 млн евро).

При этом судья озвучил ряд обязательных для исполнения условий: Мэн Ваньчжоу должна будет на постоянной основе носить электронный браслет, сдать паспорт, не покидать пределы Ванкувера, а в период с 23.00 до 06.00 оставаться на территории одного из двух принадлежащих ей в городе домов.

Пекин усилил давление на Торонто

За несколько часов до объявления приговора в Китае в целях оказания давления на Торонто был задержан бывший сотрудник посольства Канады в Пекине Майкл Ковриг.

"Мы глубоко обеспокоены... и прилагаем все усилия, чтобы позаботиться о его безопасности", - отреагировал на произошедшее министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл.