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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Суд в Канаде отпустил финансового директора Huawei под залог

07:42 12.12.2018 |

Мир

 

Суд канадской провинции Британская Колумбия во вторник, 11 декабря, отпустил под залог финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, арестованную по запросу Вашингтона в Ванкувере.

Вердикт вынесен по итогам трех дней слушаний. Сумма залога составит 7,5 млн долларов (6,6 млн евро).

При этом судья озвучил ряд обязательных для исполнения условий: Мэн Ваньчжоу должна будет на постоянной основе носить электронный браслет, сдать паспорт, не покидать пределы Ванкувера, а в период с 23.00 до 06.00 оставаться на территории одного из двух принадлежащих ей в городе домов.

Пекин усилил давление на Торонто

За несколько часов до объявления приговора в Китае в целях оказания давления на Торонто был задержан бывший сотрудник посольства Канады в Пекине Майкл Ковриг.

"Мы глубоко обеспокоены... и прилагаем все усилия, чтобы позаботиться о его безопасности", - отреагировал на произошедшее министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл.
По материалам: Deutsche Welle
 

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