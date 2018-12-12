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Трамп может вмешаться в дело Мэн Ваньчжоу ради интересов нацбезопасности США
07:36 12.12.2018 |
Президент США Дональд Трамп заявил, что вмешается в дело министерства юстиции о задержанном в Канаде финансовом директоре компании Huawei Мэн Ваньчжоу, если это будет в интересах национальной безопасности или поможет в торговых переговорах с Китаем, передает агентство Рейтер.
"Я сделаю все, что будет хорошо для страны", - заявил Трамп в интервью агентству на вопрос о том, вмешается ли он в дело Мэн Ваньчжоу.
"Если я посчитаю, что это будет хорошо для того, что точно будет крупнейшим когда-либо заключенным торговым соглашением, что очень важно и хорошо для национальной безопасности, - я точно вмешаюсь, если посчитаю, что это необходимо", - приводит агентство слова Трампа.
Президент также отметил, что Белый дом общался с минюстом и китайскими чиновниками по поводу дела. "Пока они мне не звонили. Они говорят с моими людьми. Но мне они пока не звонили", - ответил Трамп на вопрос о том, говорил ли он с председателем КНР Си Цзиньпином о деле Мэн Ваньчжоу.
Мэн Ваньчжоу - дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместитель председателя правления компании была задержана в канадском городе Ванкувер 1 декабря. Ее экстрадицию запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.
Во вторник Верховный суд Британской Колумбии постановил выпустить Мэн Ваньчжоу под залог. Сумма залога составляет 10 миллионов канадских долларов (около 7,5 миллиона долларов США), из которых 7 миллионов (чуть более 5 миллионов долларов США) должны быть предоставлены наличными. Мэн Ваньчжоу останется в Ванкувере, где владеет двумя домами.
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