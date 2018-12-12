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В 2022 году Франция перейдет на водородные поезда
17:07 11.12.2018 |
Национальный железнодорожный оператор Франции SNCF в течение 2021 года будет активно тестировать водородные поезда. А с начала 2022 года начнется их коммерческая эксплуатация.
О зеленых планах SNCF рассказал вице-президент по железнодорожным системам и технологиям Пьер Изар. По мнению руководства оператора, водород - это дешевая и эффективная альтернатива электрификации линий. Изар говорит, что SNCF стремится как можно быстрее внедрить топливные элементы в функционирование железных дорог.
Ранее президент SNCF Гийом Пепи велел прекратить использование дизельной тяги к 2035 году. Это непростая задача, ведь сейчас около половины всех региональных поездов оснащены дизельными двигателями, а еще 20% - это электродизельные гибриды.
В случае успеха новая стратегия приведет не только к уменьшению вредных выбросов, но и к существенной экономии.
Сегодня, несмотря на то, что дизельное топливо составляет только 25% от общего потребления энергии железных дорог SNCF, на него приходится почти половина всех энергетических затрат. Водород - значительно дешевле.
В ближайшее время специалисты займутся технико-экономическим обоснованием перехода на водород. Мало просто поставить водородные топливные элементы на поезда, нужно также создать инфраструктуру для их заправки и хранения. Один из перспективных вариантов - использование инфраструктуры совместно с другими типами транспорта и, возможно, для отопления домов.
В сентябре первый в мире водородный поезд от компании Alstom запустили в Германии. Два состава Coradia iLint начали движение на 100-километровом участке железной дороги между небольшими городами Куксхафен и Букстехуде на севере страны. В мае Alstom заключила контракт с британским железнодорожным оператором Eversholt Rail. Там на водород переведут все электропоезда Class 321.
Водород становится топливом и для других видов транспорта, где аккумуляторов недостаточно. В ноябре стартап Golden Gate Zero Emission Marine начал строить первый водородный паром. Судно выпустят в первое плавание уже в середине 2019 года.
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