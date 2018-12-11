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Китай намерен развивать инфраструктуру для электромобилей
Китай стремится значительно улучшить технологии зарядки и инфраструктуру для увеличения использования электромобилей, сообщает Yicai.com.
Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) и три других ведомства опубликовали документ, согласно которому на сегодняшний день в Китае построено более 600 тыс. зарядных станций.
Однако сложность строительства и низкая эффективность эксплуатации зарядных устройств по-прежнему сдерживают разработку автомобилей на новой энергии.
В документе отмечается необходимость развития исследований в области технологий зарядки и разработки различных продуктов для удовлетворения потребностей в зарядке транспортных средств в течение следующих трех лет.
Правительство должно также обеспечить землю для строительства зарядных станций, которые будут обслуживать автомобили и автобусы на новой энергии.
Китай пообещал снять ограничения на иностранную собственность для компаний, производящих полностью электрические и гибридные автомобили в 2018 г., для производителей коммерческих автомобилей в 2020 г. и для более широкого автомобильного рынка к 2022 г.
Пекин также подталкивает автопроизводителей к увеличению выпуска и продаж электромобилей с помощью субсидий на покупку и квот на производство таких машин.
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