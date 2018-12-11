Конгресс США готовит новые законы против энергетики России

На фоне спора между Россией и Украиной вокруг Керченского пролива, Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон на брифинге в Вашингтоне в понедельник, 10 декабря.

"Мы мониторим законопроекты - их около 10, все они содержат российскую энергетику в качестве ключевого компонента", - сказал Фэннон. Он отметил, что первым на рассмотрении конгрессменов находится рекомендательная резолюция, где Конгресс выражает несогласие со строительством газопровода "Северный поток-2", который свяжет напрямую Россию и Германию. Решение по данной резолюции может быть принято уже на текущей неделе.

"Мы ожидаем, что Конгресс примет решение по этому вопросу, и давление на российский энергетический сектор в результате будет только возрастать", - сказал Фэннон. По словам американского чиновника, "Северный поток-2" является инструментом, с помощью которого Россия хочет усилить зависимость стран-импортеров, поэтому США призывают всех партнеров России выйти из данного проекта.

"Диверсификация энергетики"

В законопроекте, находящемся на рассмотрении Конгресса США, в числе прочего, говорится: "Геополитический интерес России к "Северному потоку-2" заключается не в усилении европейской энергобезопасности, а в том, чтобы вбить клин между странами Европы и радикально сократить существующий транзит газа через Украину".

По словам Фрэнсиса Фэннона, ключом к сохранению энергетической независимости Европы является диверсификация энергетики. В этой связи чиновник упомянул о нескольких проектах, направленных на достижение этой цели, - строительстве связующего газопровода между Грецией и Болгарией, синхронизации электросетей стран Балтии с континентальной Европой и строительстве терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Хорватии.

"Этот терминал мог бы получать СПГ от широкого круга поставщиков. Это позволит увеличить диверсификацию и отойти от российских источников, что будет иметь особое значение для Венгрии", - пояснил Фэннон.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в декабре заявил, что Берлин не откажется от политической поддержки "Северного потока-2".