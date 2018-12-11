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Протесты во Франции: Макрон обещает поднять зарплаты и снизить налоги
08:25 11.12.2018 |
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал повысить в стране минимальную заработную плату, а также понизить некоторые налоги и сборы. Заявление было сделано после нескольких недель массовых протестов, часто сопровождавшихся насилием.
Демонстранты протестовали против повышения налогов на бензин и растущих цен.
Выступив перед нацией по телевидению, президент Макрон признал, что чувства гнева и возмущения, которые испытывают протестующие, во многом оправданы.
По его словам, минимальная заработная плата во Франции, начиная с 2019 года, возрастет на 100 евро в месяц, а для тех, кто зарабатывает менее, чем 2 тыс евро в месяц, будут введены налоговые льготы.
Он также объявил об отмене запланированного повышения налогообложения малоимущих пенсионеров, сверхурочные не будут облагаться налогом, а работодателей отныне будут стимулировать к тому, чтобы они выплачивали своим сотрудникам к концу каждого года премиальные, также не облагающиеся налогом.
Однако Макрон отказался повысить налоги для богатых, заявив, что это ослабит экономику в условиях, когда нужно создавать новые рабочие места.
Макрон, который до сих избегал громких заявлений по поводу волны протестов, охвативших Францию, сказал, что многие сейчас, очевидно, недовольны условиями жизни, и считают, что к ним никто не прислушивается.
По его словам, за последние 40 лет во многих деревнях и сельских районах оставалось все меньше и меньше государственных социальных служб, а условия жизни ухудшались.
В обществе, по словам президента, оказалось слишком много людей, к мнению которых никто не прислушивался, а их проблемы не признавались. В результате об этих людях, по его словам, просто забыли.
"Я принимаю часть вины за создавшуюся ситуацию. Может быть, я создавал впечатление, что меня заботят другие вещи, что у меня другие приоритеты. Я знаю, что многие из вас были задеты моими словами", - сказал президент Франции.
Макрон сказал, что в стране сложилась чрезвычайная ситуация в экономике и социальной сфере.
В прошлом Макрон был банкиром, и его часто обвиняют в том, что его не интересует жизнь простых людей.
В понедельник он попытался изменить это впечатление. Президент пообещал встретиться с мэрами со всех регионов Франции и начать "беспрецедентные дебаты".
"Мы должны решить проблему иммиграции", - добавил Макрон.
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