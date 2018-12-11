Арестованная в США Мария Бутина согласна признать свою вину

Россиянка Мария Бутина, обвиненная властями США в незаконной агентской деятельности в пользу Кремля, по всей видимости, готова признать свою вину. В понедельник, 10 декабря, ее адвокаты и прокуроры направили в Федеральный суд в Вашингтоне совместное ходатайство с просьбой назначить на текущей неделе дату заседания, на котором Бутина сможет изменить свое заявление о непризнании вины.

"Стороны уладили этот вопрос, и подсудимая Мария Бутина останется под стражей", - заявили ее адвокаты, не указав каких-либо подробностей. Защита предложила провести заседание по делу 30-летней Бутиной с 11 по 13 декабря.

В конце ноября стало известно, что адвокаты Бутиной ведут активные переговоры в надежде заключить соглашение о признании вины либо на другой вариант досудебного урегулирования дела.

Дело Марии Бутиной

Мария Бутина была арестована в июле 2018 года по обвинению в фактической работе иностранным агентом в США без соответствующей регистрации как минимум с 2015 года. Это преступление не квалифицируется как шпионаж, но гражданке РФ может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

По мнению следствия, отношения, которые россиянка налаживала с американскими политиками во время пребывания в США, в дальнейшем могли быть использованы Россией для продвижения интересов Москвы. В МИД России отвергли обвинения, заявив, что "ФБР выполняет политический заказ".

По данным следствия, Мария Бутина работала по указанию высокопоставленного чиновника российского правительства, который с апреля 2018 находится под санкциями Минфина США. Предполагается, что речь идет о зампредседателе Центробанка РФ Александре Торшине, долгое время являвшемся непосредственным начальником Бутиной.