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Арестованная в США Мария Бутина согласна признать свою вину
08:08 11.12.2018 |
Россиянка Мария Бутина, обвиненная властями США в незаконной агентской деятельности в пользу Кремля, по всей видимости, готова признать свою вину. В понедельник, 10 декабря, ее адвокаты и прокуроры направили в Федеральный суд в Вашингтоне совместное ходатайство с просьбой назначить на текущей неделе дату заседания, на котором Бутина сможет изменить свое заявление о непризнании вины.
"Стороны уладили этот вопрос, и подсудимая Мария Бутина останется под стражей", - заявили ее адвокаты, не указав каких-либо подробностей. Защита предложила провести заседание по делу 30-летней Бутиной с 11 по 13 декабря.
В конце ноября стало известно, что адвокаты Бутиной ведут активные переговоры в надежде заключить соглашение о признании вины либо на другой вариант досудебного урегулирования дела.
Дело Марии Бутиной
Мария Бутина была арестована в июле 2018 года по обвинению в фактической работе иностранным агентом в США без соответствующей регистрации как минимум с 2015 года. Это преступление не квалифицируется как шпионаж, но гражданке РФ может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.
По мнению следствия, отношения, которые россиянка налаживала с американскими политиками во время пребывания в США, в дальнейшем могли быть использованы Россией для продвижения интересов Москвы. В МИД России отвергли обвинения, заявив, что "ФБР выполняет политический заказ".
По данным следствия, Мария Бутина работала по указанию высокопоставленного чиновника российского правительства, который с апреля 2018 находится под санкциями Минфина США. Предполагается, что речь идет о зампредседателе Центробанка РФ Александре Торшине, долгое время являвшемся непосредственным начальником Бутиной.
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