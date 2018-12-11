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Австралия отобрала у Катара титул крупнейшего экспортера LNG
15:56 10.12.2018 |
В ноябре 2018 г. Австралия впервые обошла Катар в рейтинге крупнейших экспортеров сжиженного природного газа (LNG), передает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.
Рост австралийского экспорта последовал за запуском нескольких крупных производственнных объектов в стране, последним из которых стал проект Ichthys на северном побережье Зеленого континента.
В ноябре Австралия экспортировала 6,5 млн т LNG, а Катар - более 6,2 млн т, свидетельствуют данные Refinitiv Eikon.
«Возможно, это произошло позже и стоило дороже, чем предполагалось изначально, но Австралия все-таки завоевала [титул крупнейшего экспортера LNG]», - сказал Сол Кавоник, энергетический аналитик Credit Suisse в Сиднее.
Австралия продолжит укреплять свои лидирующие позиции на рынке, поскольку в следующем году будет запущен последний LNG-проект в рамках программы Royal Dutch Shell Prelude. Однако Катар тоже не будет бездействовать, заявил аналитик Sanford Bernstein Нил Беверидж.
«Катар, конечно, отреагирует, и мы ожидаем, что будет запущена новая волна проектов, которая позволит Катару восстановить свои позиции в качестве ведущего экспортера к началу 2020-х гг.», - добавил он.
Катар планирует увеличить свои мощности по производству LNG к началу 2024 г. до 110 млн т в год, по сравнению с его текущими 77 млн т в год, добавив четвертую линию по производству сжиженного природного газа.
Аналитик Wood Mackenzie Николас Браун сказал, что сокращение экспорта LNG Катаром в ноябре было связано с техническим обслуживанием, что позволило Австралии на время возглавить рейтинг крупнейших экспортеров LNG.
«Катар, вероятно, произведет 6,5 млн т сжиженного природного газа в декабре и снова станет крупнейшим экспортером, - сказал он. - Мы ожидаем, что Австралия вернет себе роль крупнейшего экспортера с лета 2019 г., когда проекты Ichthys и Prelude заработают на полную мощность».
Достижение Австралии может оказаться весьма кратковременным и по другой причине - увеличение экспорта LNG провоцирует рост внутренних цен на газ, что стало серьезной политической проблемой для страны.
«Реальность такова, что Австралия сохранит этот титул только в течение нескольких лет ... В более долгосрочной перспективе Австралия отойдет на третье место, а титул крупнейшего экспортера будут между собой оспаривать США и Катар», - сказал Кавоник из Credit Suisse.
Как сообщал enkorr, компания EPIK (Южная Корея) предложила создать новый терминал для импорта сжиженного природного газа (LNG) на восточном побережье Австралии.
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