Австралия отобрала у Катара титул крупнейшего экспортера LNG

В ноябре 2018 г. Австралия впервые обошла Катар в рейтинге крупнейших экспортеров сжиженного природного газа (LNG), передает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.

Рост австралийского экспорта последовал за запуском нескольких крупных производственнных объектов в стране, последним из которых стал проект Ichthys на северном побережье Зеленого континента.

В ноябре Австралия экспортировала 6,5 млн т LNG, а Катар - более 6,2 млн т, свидетельствуют данные Refinitiv Eikon.

«Возможно, это произошло позже и стоило дороже, чем предполагалось изначально, но Австралия все-таки завоевала [титул крупнейшего экспортера LNG]», - сказал Сол Кавоник, энергетический аналитик Credit Suisse в Сиднее.

Австралия продолжит укреплять свои лидирующие позиции на рынке, поскольку в следующем году будет запущен последний LNG-проект в рамках программы Royal Dutch Shell Prelude. Однако Катар тоже не будет бездействовать, заявил аналитик Sanford Bernstein Нил Беверидж.

«Катар, конечно, отреагирует, и мы ожидаем, что будет запущена новая волна проектов, которая позволит Катару восстановить свои позиции в качестве ведущего экспортера к началу 2020-х гг.», - добавил он.

Катар планирует увеличить свои мощности по производству LNG к началу 2024 г. до 110 млн т в год, по сравнению с его текущими 77 млн т в год, добавив четвертую линию по производству сжиженного природного газа.

Аналитик Wood Mackenzie Николас Браун сказал, что сокращение экспорта LNG Катаром в ноябре было связано с техническим обслуживанием, что позволило Австралии на время возглавить рейтинг крупнейших экспортеров LNG.

«Катар, вероятно, произведет 6,5 млн т сжиженного природного газа в декабре и снова станет крупнейшим экспортером, - сказал он. - Мы ожидаем, что Австралия вернет себе роль крупнейшего экспортера с лета 2019 г., когда проекты Ichthys и Prelude заработают на полную мощность».

Достижение Австралии может оказаться весьма кратковременным и по другой причине - увеличение экспорта LNG провоцирует рост внутренних цен на газ, что стало серьезной политической проблемой для страны.

«Реальность такова, что Австралия сохранит этот титул только в течение нескольких лет ... В более долгосрочной перспективе Австралия отойдет на третье место, а титул крупнейшего экспортера будут между собой оспаривать США и Катар», - сказал Кавоник из Credit Suisse.

Как сообщал enkorr, компания EPIK (Южная Корея) предложила создать новый терминал для импорта сжиженного природного газа (LNG) на восточном побережье Австралии.