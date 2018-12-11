Финансовые новости
- |
- 11.12.18
- |
- 01:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Тереза Мэй отложила голосование в Палате общин по договору с ЕС
19:02 10.12.2018 |
Запланированное на 11 декабря голосование в британской Палате общин о соглашении по "Брекзиту" перенесено на более поздний срок. Об этом заявила в парламенте страны премьер-министр Тереза Мэй в понедельник, 10 ноября, тем самым подтвердив сообщения ряда местных СМИ. Одновременно она признала, что проиграла бы голосование в Палате общин "со значительным отставанием".
Мэй подчеркнула, что отсрочка не означает отказа от сделки с ЕС. Глава британского правительства намерена предложить Брюсселю провести дополнительные переговоры о корректировке соглашения. По словам Терезы Мэй, она изложит коллегам из ЕС "понятные опасения" депутатов нижней палаты британского парламента и потребует "дальнейших гарантий". Для успешного "Брекзита" необходим компромисс всех сторон, подчеркнула британский премьер.
Когда именно может состояться новое голосование, Мэй не сообщила. Но указала, что правительство в Лондоне усилит подготовку на случай жесткого варианта "Брекзита".
Еврокомиссия исключила новые переговоры
Ранее в тот же день Брюссель исключил пересмотр соглашения о выходе Великобритании из ЕС. "Мы не будем проводить новые переговоры, наша позиция не изменилась", - заявила официальный представитель Еврокомиссии. По словам председателя брюссельского ведомства Жан-Клода Юнкера, достигнутое соглашение является "лучшим из возможных".
4 декабря в британском парламенте начались пятидневные дебаты по соглашению с ЕС о "Брекзите". При этом значительная часть депутатов оппозиции, а также около 100 членов Консервативной партии Мэй намерены голосовать против договора с Брюсселем. Великобритания планирует выйти из ЕС 29 марта 2019 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Факторами формирования курсовых трендов 10 декабря стали сокращение ликвидности и преобладание предложения валюты
ТОП-НОВОСТИ
|Банки.ру: 9 сигналов тревоги для российской экономики
|Два одиночества. Лучше бы штаб Гриценко возглавил Балога
|Порошенко одобрил прекращение действия договора о дружбе с Россией
|Друзья геев, ромов и Надежды Савченко: Что за леваков накрыла СБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Безопасное лечение простуды у детей реально
В РУБРИКЕ
|Банки.ру: 9 сигналов тревоги для российской экономики
|Тереза Мэй отложила голосование в Палате общин по договору с ЕС
|Австралия отобрала у Катара титул крупнейшего экспортера LNG
|Великобритания имеет право односторонне отказаться от "«Брекзита»
|Президент США заявил о желательности отказа от Парижского соглашения по климату
|Япония запретит госзакупки оборудования Huawei и ZTE
Это интересно
|Компания Microsoft подтвердила перевод своего браузера Edge на платформу открытого интернет-обозревателя Chromium
|Uber хочет купить компании, производящие электрические скутеры
|Компания Qualcomm анонсировала 7-нм процессор Snapdragon 8cx для Windows-ноутбуков с поддержкой LTE
|Первый электрический Bentley не будет спорткаром
|Квантовые вычисления помогут Ford в развитии передовых технологий
|В США запустили первую коммерческую службу беспилотных такси Waymo One
|Aston Martin предлагает владельцам классических моделей бренда превратить их в электромобили