Тереза Мэй отложила голосование в Палате общин по договору с ЕС

Запланированное на 11 декабря голосование в британской Палате общин о соглашении по "Брекзиту" перенесено на более поздний срок. Об этом заявила в парламенте страны премьер-министр Тереза Мэй в понедельник, 10 ноября, тем самым подтвердив сообщения ряда местных СМИ. Одновременно она признала, что проиграла бы голосование в Палате общин "со значительным отставанием".

Мэй подчеркнула, что отсрочка не означает отказа от сделки с ЕС. Глава британского правительства намерена предложить Брюсселю провести дополнительные переговоры о корректировке соглашения. По словам Терезы Мэй, она изложит коллегам из ЕС "понятные опасения" депутатов нижней палаты британского парламента и потребует "дальнейших гарантий". Для успешного "Брекзита" необходим компромисс всех сторон, подчеркнула британский премьер.

Когда именно может состояться новое голосование, Мэй не сообщила. Но указала, что правительство в Лондоне усилит подготовку на случай жесткого варианта "Брекзита".

Еврокомиссия исключила новые переговоры

Ранее в тот же день Брюссель исключил пересмотр соглашения о выходе Великобритании из ЕС. "Мы не будем проводить новые переговоры, наша позиция не изменилась", - заявила официальный представитель Еврокомиссии. По словам председателя брюссельского ведомства Жан-Клода Юнкера, достигнутое соглашение является "лучшим из возможных".

4 декабря в британском парламенте начались пятидневные дебаты по соглашению с ЕС о "Брекзите". При этом значительная часть депутатов оппозиции, а также около 100 членов Консервативной партии Мэй намерены голосовать против договора с Брюсселем. Великобритания планирует выйти из ЕС 29 марта 2019 года.