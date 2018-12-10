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Дионисий Галикарнасский
Япония запретит госзакупки оборудования Huawei и ZTE
09:36 10.12.2018 |
Япония планирует запретить госзакупки оборудования у китайских компаний Huawei Technologies и ZTE Corp, чтобы повысить защищённость от утечек информации и кибератак. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Китайские технологические компании находятся в зоне повышенного внимания со стороны Вашингтона и его союзников из-за опасений, что они связаны с правительством Китая и могут использоваться Пекином для шпионажа.
Газета Yomiuri, первая сообщившая в пятницу о планах Японии по поводу запрета на оборудование Huawei и ZTE, утверждает, что правительство может пересмотреть внутренний регламент закупок уже в понедельник.
Правительство не планирует конкретно указывать названия компаний Huawei и ZTE в изменённом регламенте, но примет меры, направленные на укрепление безопасности, которые будут применены к компаниям, сообщил источник, информированный об обстоятельствах дела.
Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга (Yoshihide Suga) отказался от комментариев, но отметил, что страна поддерживает тесные контакты с Соединёнными Штатами по широкому кругу вопросов, включая кибербезопасность.
Представитель МИД КНР Гэн Шуан (Geng Shuang) выразил «серьёзную озабоченность» по поводу этих сообщений. «Мы надеемся, что японская сторона сможет обеспечить справедливую конкурентную среду для китайских компаний, работающих в Японии, и не делать ничего, что нанесёт ущерб двустороннему сотрудничеству и взаимному доверию», - отметил он на ежедневном брифинге в Пекине.
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