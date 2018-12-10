Мэй: если парламент не одобрит сделку с ЕС, «брексита» может не быть

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила парламентариев, что отказ одобрить согласованный с Брюсселем вариант "брексита" приведет к потере стабильности в стране, а также спровоцирует угрозу досрочных выборов или полной отмены "брексита".

"Надеюсь, люди понимают - когда я говорю, что в случае провала сделки [с Евросоюзом] мы окажемся в неизведанных водах, я искренне верю и на самом деле боюсь того, что это произойдет", - сказала Мэй в разговоре с газетой Daily Mail.

"Страна окажется в подвешенном состоянии - и риск покинуть Евросоюз без сделки или не покинуть его вообще станет вполне реальным", - продолжила она.

Одновременно пресс-служба премьер-министра назвала не соответствующими действительности сообщения газет, утверждающих, что Мэй планирует перенести парламентское голосование по "брекситу", намеченное на вторник, 11 декабря.

О таком варианте развития событий написала, в частности, газета Times. Она утверждает, что соратники якобы просят Мэй еще раз обсудить с Брюсселем условия сделки, поскольку не готовы голосовать за нее в таком виде. Газета такуже утверждает, что некоторые министры готовы провести повторный референдум о "брексите".

Договоренность с Евросоюзом, о которой идет речь, была достигнута Терезой Мэй еще месяц назад - однако ее еще должен одобрить британский парламент.

Самая спорная часть сделки - вопрос о единственной сухопутной границе Соединенного Королевства с ЕС, пролегающий между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

В настоящее время эта граница существует чисто номинально. Такое положение установлено историческим Соглашением Страстной пятницы 1998 года, положившей конец вооруженному конфликту в Северной Ирландии.

В соглашении об условиях "брексита" говорится, что если стороны не достигнут иных договоренностей, то на всей территории Соединенного Королевства будут действовать таможенные правила ЕС, а в Северной Ирландии - и иные европейские нормы.

Критики, безотносительно к своему отношению к "брекситу", указывают, что это предложение по сути отделяет Северную Ирландию от остальной территории страны, лишает Лондон возможности добиваться собственных торговых соглашений с третьими странами и вынуждает его выполнять почти все решения европейских руководящих органов, не имея никакого влияния на их принятие.

Британское правительство одобрило проект соглашения об условиях выхода из ЕС 15 ноября, после чего кабинет покинули несколько его членов, в том числе министр по "брекситу" Доминик Рааб.

Однако оппозиция и множество членов правящей Консервативной партии заявили, что не готовы поддержать такую сделку. В частности, комитет палаты общин по "брекситу" заявил, что в случае одобрения сделки страна сделает шаг в неизвестность.