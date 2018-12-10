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Иран расширил программу ракетных испытаний
08:39 10.12.2018 |
В 2018 году Иран значительно расширил программу ракетных испытаний, пишет немецкое издание Welt am Sonntag (WAMS) в воскресенье, 9 декабря, со ссылкой на документы спецслужб ряда западных стран. По этим сведениям, Тегеран в 2018 году совершил не менее семи испытательных запусков ракет средней дальности и не менее пяти раз запускал ракеты малой дальности и крылатые ракеты.
В двух случаях ракеты малой дальности применялись в ходе операции против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, указывает WAMS. Между тем протестированные Ираном ракеты средней дальности могут достичь территории некоторых юго-восточных стран Евросоюза, указывает издание.
Для сравнения, в 2017 году Тегеран, по информации WAMS, провел четыре испытания ракет средней дальности и только одно - ракеты малой дальности.
Запад обеспокоен нарушением резолюции Совбеза ООН
Испытания ракет в Иране, по всей вероятности, противоречит условиям соглашения, которое в 2015 году Тегеран заключил с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией, указывает WAMS. Оно было закреплено резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН и предусматривает ограничение Тегераном своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В мае 2018 года Вашингтон вышел из соглашения, обвинив Иран в несоблюдении соглашения и поддержке терроризма.
По информации WAMS, правительства ФРГ, Франции и Великобритании в начале октября обратились в Совбез ООН, выразив обеспокоенность в связи с испытаниями ракет в Иране. В начале декабря МИД Германии и госсекретарь США Майкл Помпео обвинили Тегеран в тестовом запуске ракеты средней дальности, нарушающем резолюцию 2231 Совбеза ООН. Представитель вооруженных сил Ирана ответил, что ракетные испытания "проводятся для обороны" и будут продолжены.
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