Чехия заявила о раскрытии сети российских и китайских шпионов

Чешская Служба безопасности и информации (BIS) заявила, что за минувшие пять лет обнаружила деятельность десятков российских и китайских агентов и воспрепятствовала ей. Как сообщил в пятницу, 7 декабря, глава BIS Михал Коуделка, его сотрудники пресекли работу шпионской сети в Чехии, которую контролировала некая "активная российская спецслужба".

Коуделка таким образом отреагировал на критику чешского президента Милоша Земана, который считается пророссийски и прокитайски настроенным политиком. Сам Земан в связи с опубликованным на этой неделе отчетом спецслужбы обвинил BIS в "пустословии", а сотрудников ведомства - в том, что они не сумели раскрыть ни одного российского или китайского агента.

В сообщении BIS говорится, что в российском посольстве в Праге находился целый ряд шпионов под видом дипломатов. В свою очередь, китайские агенты располагали "почти неограниченными" ресурсами в области промышленного шпионажа и при отслеживании интеллектуальной собственности. Хакерскую атаку 2016 года на чешский МИД эксперты из разведки приписывают российскому ГРУ.