Япония может воздержаться от заключения контрактов с Huawei

Правительство Японии собирается воздержаться от заключения контрактов с китайскими телекоммуникационными концернами Huawei и ZTE Corporation. О подготовке соответствующего запретительного постановления в пятницу, 7 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

В конце ноября стало известно, что правительство США пытается убедить своих союзников отказаться от использования телекоммуникационного оборудования, произведенного китайским концерном Huawei. Производитель давно находится под пристальным наблюдением западных спецслужб, подозревающих, что поставляемое им оборудование может использоваться для шпионажа в интересах властей Китая.

Китай напомнил Токио о долгосрочных контрактах

КНР с сожалением отреагировала на публикацию Reuters. Китай выражает "серьезную озабоченность" в связи с циркулирующими в прессе публикациями, отметил представитель МИД этой страны. Huawei и ZTE Corporation - долгосрочные бизнес-партнеры японской стороны, подчеркнул он. Токио должен предоставить китайским корпорациями возможность работать на тех же условиях, что и национальным компаниям. Кроме того, Пекину следует воздерживаться от любых шагов, которые подрывают "взаимное доверие и сотрудничество", добавил представитель МИД КНР.

Берлин отказался от давления на Huawei

В Берлине также прокомментировали ситуацию, указав при этом, что не собираются исключать возможность сотрудничества ни с одним из производителей для создания мобильных сетей стандарта 5G.

"Мы не придерживаемся позиции, что конкретные производители и продукты могут быть законодательные исключены" из списка партнеров, указали во внешнеполитическом ведомстве Германии.