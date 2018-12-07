Финансовые новости
- |
- 07.12.18
- |
- 16:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Япония может воздержаться от заключения контрактов с Huawei
15:20 07.12.2018 |
Правительство Японии собирается воздержаться от заключения контрактов с китайскими телекоммуникационными концернами Huawei и ZTE Corporation. О подготовке соответствующего запретительного постановления в пятницу, 7 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
В конце ноября стало известно, что правительство США пытается убедить своих союзников отказаться от использования телекоммуникационного оборудования, произведенного китайским концерном Huawei. Производитель давно находится под пристальным наблюдением западных спецслужб, подозревающих, что поставляемое им оборудование может использоваться для шпионажа в интересах властей Китая.
Китай напомнил Токио о долгосрочных контрактах
КНР с сожалением отреагировала на публикацию Reuters. Китай выражает "серьезную озабоченность" в связи с циркулирующими в прессе публикациями, отметил представитель МИД этой страны. Huawei и ZTE Corporation - долгосрочные бизнес-партнеры японской стороны, подчеркнул он. Токио должен предоставить китайским корпорациями возможность работать на тех же условиях, что и национальным компаниям. Кроме того, Пекину следует воздерживаться от любых шагов, которые подрывают "взаимное доверие и сотрудничество", добавил представитель МИД КНР.
Берлин отказался от давления на Huawei
В Берлине также прокомментировали ситуацию, указав при этом, что не собираются исключать возможность сотрудничества ни с одним из производителей для создания мобильных сетей стандарта 5G.
"Мы не придерживаемся позиции, что конкретные производители и продукты могут быть законодательные исключены" из списка партнеров, указали во внешнеполитическом ведомстве Германии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зайдут ли в Азовское море военные корабли США
|Доллар на межбанке 6 декабря продавали все банки, особенно активно госструктуры
|Почему Богомолец никому не конкурент на выборах
|Ради какого «барыги» Саакашвили опять стал телезвездой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Япония может воздержаться от заключения контрактов с Huawei
|Фьючерсные контракты на нефть в юанях обогнали по объему фьючерсы в долларах торгуемые в Сингапуре и Дубае
|Индия намерена взять в аренду вторую российскую подлодку
|На Кубе заработал мобильный интернет
|Госдепартамент США назвал условия для сохранения договора о РСМД
|Резолюция по осуждению ХАМАС провалилась в Генассамблее ООН
Это интересно
|Google персонализирует результаты поиска даже в режиме инкогнито
|Расследование взлома сети Marriott навело на китайский след
|В 2026 году выйдет последнее поколение автомобилей Volkswagen с двигателем внутреннего сгорания
|Hyundai рассекретила большой кроссовер Palisade
|Представлен первый собственный смартфон «Яндекса»
|Samsung в целом завершила разработку 3-нм техпроцесса и запустит его в 2020 году
|Киберпреступники изобрели новый метод атак на банки