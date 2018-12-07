Индия намерена взять в аренду вторую российскую подлодку

Подлодки "Братск" и "Самара" на пути в Северодвинск. Фото: "Звездочка"

Индия намерена в ближайшее время заключить контракт стоимостью $3,3 млрд на аренду второй российской атомной подводной лодки, сообщает издание India Today.

По данным издания, Индия согласилась со стоимостью сделки, которая может стать одной из крупнейших оборонных сделок с Россией после подписания в октябре контракта на поставку Индии российских комплексов С-400 стоимостью $5,4 млрд и контракта на поставку двух фрегатов класса "Адмирал Григорович" стоимостью $1,5 млрд.

В стоимость контракта помимо аренды подлодки входят также расходы на ее переоснащение через шесть лет эксплуатации, включая замену реактора, а также оснащение лодки техникой индийского производства.

ВМС Индии уже арендуют российскую подлодку "Нерпа" проекта 971И "Щука-Б", переименованную в "Чакру". Лодка взята в аренду на десять лет в 2011 г. Стоимость контракта, включая расходы на обслуживание, составила $2,5 млрд.

Индия рассматривает возможность аренды одной из двух российских подлодок класса "Щука-Б" - "Братск" или "Самара", которые проходят переоснащение на судоремонтном заводе "Звездочка" в Северодвинске.