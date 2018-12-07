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Индия намерена взять в аренду вторую российскую подлодку
10:46 07.12.2018 |
Индия намерена в ближайшее время заключить контракт стоимостью $3,3 млрд на аренду второй российской атомной подводной лодки, сообщает издание India Today.
По данным издания, Индия согласилась со стоимостью сделки, которая может стать одной из крупнейших оборонных сделок с Россией после подписания в октябре контракта на поставку Индии российских комплексов С-400 стоимостью $5,4 млрд и контракта на поставку двух фрегатов класса "Адмирал Григорович" стоимостью $1,5 млрд.
В стоимость контракта помимо аренды подлодки входят также расходы на ее переоснащение через шесть лет эксплуатации, включая замену реактора, а также оснащение лодки техникой индийского производства.
ВМС Индии уже арендуют российскую подлодку "Нерпа" проекта 971И "Щука-Б", переименованную в "Чакру". Лодка взята в аренду на десять лет в 2011 г. Стоимость контракта, включая расходы на обслуживание, составила $2,5 млрд.
Индия рассматривает возможность аренды одной из двух российских подлодок класса "Щука-Б" - "Братск" или "Самара", которые проходят переоснащение на судоремонтном заводе "Звездочка" в Северодвинске.
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