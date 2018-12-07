Финансовые новости
- |
- 07.12.18
- |
- 12:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Госдепартамент США назвал условия для сохранения договора о РСМД
09:32 07.12.2018 |
Для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) Россия должна либо избавиться от крылатых ракет 9М729, либо модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность в соответствии с требованиями соглашения. Об этом в четверг, 6 декабря, заявила на брифинге в Госдепартаменте заместитель госсекретаря по контролю над вооружением и международной безопасности Андреа Томпсон.
Она подчеркнула, что ответственность за принятие этого решения лежит на российской стороне. "Мы не можем сделать это за них. Они должны взять инициативу на себя", - отметила чиновница.
В свою очередь, посол США в России Джон Хантсман, который также присутствовал на брифинге, заявил, что выход Соединенных Штатов из договора не означает отказа от контроля над вооружением. По словам посла, Вашингтон останется приверженным ограничению вооружения. "Однако нам нужен надежный партнер, а в России у нас его нет", - отметил Хантсман.
Отсрочка расторжения договора о РСМД
4 декабря США пообещали выйти из ДРСМД, если Россия не приступит к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней. НАТО позднее призвала Россию "незамедлительно вернуться к полному и проверяемому" выполнению требований ДРСМД. Москва подвергла требования Вашингтона критике, заявив, что Соединенные Штаты не предоставили доказательств нарушений договора с российской стороны.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зайдут ли в Азовское море военные корабли США
|Доллар на межбанке 6 декабря продавали все банки, особенно активно госструктуры
|Почему Богомолец никому не конкурент на выборах
|Ради какого «барыги» Саакашвили опять стал телезвездой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индия намерена взять в аренду вторую российскую подлодку
|На Кубе заработал мобильный интернет
|Госдепартамент США назвал условия для сохранения договора о РСМД
|Резолюция по осуждению ХАМАС провалилась в Генассамблее ООН
|Fitch понизило прогноз роста экономики Индии
|Прокуратура в США получила данные о подозрительных транзакциях Huawei от банка HSBC
Это интересно
|Google персонализирует результаты поиска даже в режиме инкогнито
|Расследование взлома сети Marriott навело на китайский след
|В 2026 году выйдет последнее поколение автомобилей Volkswagen с двигателем внутреннего сгорания
|Hyundai рассекретила большой кроссовер Palisade
|Представлен первый собственный смартфон «Яндекса»
|Samsung в целом завершила разработку 3-нм техпроцесса и запустит его в 2020 году
|Киберпреступники изобрели новый метод атак на банки