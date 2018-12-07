Финансовые новости
- |
- 07.12.18
- |
- 12:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Fitch понизило прогноз роста экономики Индии
09:17 07.12.2018 |
Fitch Ratings понизило прогноз роста на 2018 финансовый год для третьей по величине экономики Азии с 7,8% до 7,2%. Финансовый год в Индии проходит с апреля по март. Прогноз сокращается на фоне "перетягивания каната" между Резервным банком Индии и правительством, борющимися за власть. Противостояние началось, после того как Минфин страны попытался начать оказывать большее влияние на работу RBI.
"До сих пор Резервный банк Индии отклонял призывы правительства предоставить чрезвычайную ликвидность и ослабить кредитные ограничения", - говорится в последнем обзоре мировой экономики рейтингового агентства. При этом Fitch отмечает, что более высокие затраты на финансирование и снижение доступности кредитов способствовали снижению прогноза.
5 декабря RBI сохранил свой прогноз роста на весь год на уровне 7,4% и оставил ставки без изменений.
Согласно прогнозу Fitch рост ВВП в 2019 г. составит порядка 7%. Таким образом, агентство пересмотрело в сторону понижения свой предыдущий прогноз, предполагавший рост в 7,1%. Аналитики Fitch связывают это с сокращением финансирования и слабым ростом в сельскохозяйственном секторе.
Индия входит в число 11 стран, прогнозы роста в которых были сокращены из-за ужесточения условий финансирования. Внешние факторы также оказали значительное влияние на рост ВВП на фоне неуклонного ускорения импорта: Fitch назвало Индию страной с самым низким уровнем инвестиций.
"Процентные ставки в Индии, Мексике, Индонезии и, что наиболее драматично, в Турции намного выше, чем мы ожидали, составляя прогнозы в прошлом году, а центральные банки в Индонезии, Мексике и Южной Африке с сентября удивляют своей воинственной позицией", - говорится в докладе Fitch.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зайдут ли в Азовское море военные корабли США
|Доллар на межбанке 6 декабря продавали все банки, особенно активно госструктуры
|Почему Богомолец никому не конкурент на выборах
|Ради какого «барыги» Саакашвили опять стал телезвездой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индия намерена взять в аренду вторую российскую подлодку
|На Кубе заработал мобильный интернет
|Госдепартамент США назвал условия для сохранения договора о РСМД
|Резолюция по осуждению ХАМАС провалилась в Генассамблее ООН
|Fitch понизило прогноз роста экономики Индии
|Прокуратура в США получила данные о подозрительных транзакциях Huawei от банка HSBC
Это интересно
|Google персонализирует результаты поиска даже в режиме инкогнито
|Расследование взлома сети Marriott навело на китайский след
|В 2026 году выйдет последнее поколение автомобилей Volkswagen с двигателем внутреннего сгорания
|Hyundai рассекретила большой кроссовер Palisade
|Представлен первый собственный смартфон «Яндекса»
|Samsung в целом завершила разработку 3-нм техпроцесса и запустит его в 2020 году
|Киберпреступники изобрели новый метод атак на банки