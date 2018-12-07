Fitch понизило прогноз роста экономики Индии

Fitch Ratings понизило прогноз роста на 2018 финансовый год для третьей по величине экономики Азии с 7,8% до 7,2%. Финансовый год в Индии проходит с апреля по март. Прогноз сокращается на фоне "перетягивания каната" между Резервным банком Индии и правительством, борющимися за власть. Противостояние началось, после того как Минфин страны попытался начать оказывать большее влияние на работу RBI.

"До сих пор Резервный банк Индии отклонял призывы правительства предоставить чрезвычайную ликвидность и ослабить кредитные ограничения", - говорится в последнем обзоре мировой экономики рейтингового агентства. При этом Fitch отмечает, что более высокие затраты на финансирование и снижение доступности кредитов способствовали снижению прогноза.

5 декабря RBI сохранил свой прогноз роста на весь год на уровне 7,4% и оставил ставки без изменений.

Согласно прогнозу Fitch рост ВВП в 2019 г. составит порядка 7%. Таким образом, агентство пересмотрело в сторону понижения свой предыдущий прогноз, предполагавший рост в 7,1%. Аналитики Fitch связывают это с сокращением финансирования и слабым ростом в сельскохозяйственном секторе.

Индия входит в число 11 стран, прогнозы роста в которых были сокращены из-за ужесточения условий финансирования. Внешние факторы также оказали значительное влияние на рост ВВП на фоне неуклонного ускорения импорта: Fitch назвало Индию страной с самым низким уровнем инвестиций.

"Процентные ставки в Индии, Мексике, Индонезии и, что наиболее драматично, в Турции намного выше, чем мы ожидали, составляя прогнозы в прошлом году, а центральные банки в Индонезии, Мексике и Южной Африке с сентября удивляют своей воинственной позицией", - говорится в докладе Fitch.