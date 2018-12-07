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Прокуратура в США получила данные о подозрительных транзакциях Huawei от банка HSBC
08:32 07.12.2018 |
Федеральный наблюдатель в американском отделении банка HSBC передал в прокуратуру данные о подозрительных транзакциях китайской компании Huawei Technologies, финансовый директор которой Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Мэн Ваньчжоу - дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя - также является заместителем председателя правления компании. Ранее стало известно, что она была задержана в Ванкувере 1 декабря. Ее экстрадицию запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана, слушание о залоге назначено на пятницу.
Специальный наблюдатель в HSBC был назначен властями США для проверки возможных операций по отмыванию денег и нарушений санкционного режима. Информация о Huawei была передана им в прокуратуру Восточного округа Нью-Йорка. Издание не уточняет, послужил ли этот сигнал непосредственным поводом для запроса на арест Мэн Ваньчжоу.
Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай требует немедленного освобождения Ваньчжоу. По его словам, "как постоянный член СБ ООН Китай строго и честно соблюдает все резолюции Совбеза", но при этом страна выступает против введения односторонних санкций любой из стран вне рамок СБ ООН.
Huawei - одна из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций, основанная в 1987 году. Компания работает более чем в 170 странах мира.
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