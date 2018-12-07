СМИ: Послом США в ООН назначат пресс-секретаря Госдепартамента и бывшую журналистку Хизер Науэрт

Объявить о выдвижении Науэрт президент США должен в пятницу 7 декабря, рассказали Рейтер и газета The Hill, цитируя собеседников, знающих об этом решении.

Первым о том, что Трамп номинирует представителя Госдепа на должность посла в ООН написал Bloomberg, затем информацию подтвердили газета Washington Post и телеканал Fox News.

О возможном выдвижении Науэрт на должность посла США в ООН еще в ноябре сообщали Wall Street Journal, а также Fox News и Эй-би-си - на этих телеканалах работала Науэрт до того, как оказалась на госслужбе. Ни она сама, ни Трамп тогда эту информацию не подтвердили, но Трамп сообщил, что кандидатура Науэрт "всерьез рассматривается". "Она отличная, она была с нами [в администрации президента США] долгое время, она, на самом деле, очень давно нас поддерживала", - сказал тогда президент журналистам.

Вечером в четверг ни сам Трамп, ни пресс-служба Белого дома сообщения о скором выдвижении Науэрт не подтверждали. Госдеп и лично Науэрт оперативно прокомментировать информацию также не смогли.

После ее выдвижения на должность постпреда в ООН кандидатуру должен будет одобрить Сенат США - впрочем, там республиканцам по итогам промежуточных выборов 6 ноября удалось сохранить и даже упрочить свое большинство.

Что Науэрт говорила о России

* "Нравится это кому-то или нет, у нас есть отношения с российским правительством. Это просто реальность. Это не значит, что мы во всем с ними согласны. [...] Реальность в том, что мы две ядерные державы, две сверхдержавы в этом мире и у нас все еще есть возможность снять трубку и поговорить друг с другом", - в марте 2018 года, после президентских выборов в России.

* "Если Россия хочет улучшить отношения [с США], ей нужно сначала признать ответственность за это нападение [в Солсбери] и прекратить свое опрометчиво агрессивное поведение", - в марте 2018 года, комментируя отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

* "В мире нет никого лучшего, кто лжет о роли США в мире, чем Россия", - в апреле 2018 года, комментируя то, что Россия отрицала использование химического оружия в Сирии.

* "Правительство России продолжает подавлять свободу прессы и независимость средств массовой информации", - в июле 2018 года, комментируя поправки в российский закон о СМИ, которые позволяют признавать СМИ иноагентом, если оно получает финансирование из заграничных источников.

* "Мы бы хотели иметь лучшие отношения с российским правительством. Мы понимаем, что у нас есть много вопросов, которые у нас вызывают взаимную обеспокоенность. [Россия -] это большая страна, и мы тоже", - в августе 2018 года.

* "Санкции - это тот путь, которым мы пытаемся побудить российское правительство к лучшему поведению", - в августе 2018 года, комментируя санкции США против России за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

* "Призываем Россию прекратить небезопасное, безответственное и агрессивное поведение" - в ноябре 2018 года, комментируя небезопасный перехват американского разведывательного самолета над Черным морем, российским истребителем Су-27.

От телеведущей до зама госсекретаря

Науэрт 48 лет, в администрацию Трампа она пришла лишь в апреле 2017 года в качестве руководителя пресс-службы Госдепа. Она начала работать в американском внешнеполитическом ведомстве, еще когда им руководил Рекс Тиллерсон. С ним наладить отношения ей так и не удалось, но она удержала должность после того, как Тиллерсона сменил Майк Помпео.

При нем карьера Науэрт пошла в гору - она сопровождала госсекретаря в зарубежных поездках, вошла в его ближний круг, а позднее Помпео повысил ее до своего заместителя по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью.

При этом до Госдепартамента Науэрт работала на телевидении и высоких постов на госслужбе не занимала.

Науэрт начала журналистскую карьеру в 1996 году, в 1998 пришла на консервативный телеканал Fox News, затем с 2005 по 2007 годы была ведущей на телеканале ABC. После этого она вернулась на Fox, где вела программу "Fox and friends". Трамп признавался, что регулярно ее смотрит и хвалил телеканал в Твиттере.

Агентство Bloomberg отмечает, что кандидатура Науэрт - неожиданный выбор, поскольку опыта в госслужбе или на дипломатической работе у бывшей телеведущей совсем немного.

Науэрт при этом в хороших отношениях с дочерью Трампа Иванкой, которую также прочили на должность посла США в ООН, и ее мужем Джаредом Кушнером - оба сейчас работают советниками президента.

Нынешняя постпред США в ООН Никки Хейли работала на этой должности с января 2017 года. У нее также не было опыта работы в сфере внешней политики - Хейли занимала пост губернатора Южной Каролины. В октябре 2018 она объявила, что уйдет в отставку до конца года. Трамп поблагодарил ее за "фантастическую работу".

Причин, из-за которых она покидает пост, Хейли не назвала, но поспешила развеять слухи о том, что она, якобы, готовится выдвинуться на президентские выборы 2020 года.