Люксембург станет первой страной с бесплатным транспортом

В Люксембурге к следующему лету планируют сделать весь общественный транспорт бесплатным, сообщает издание The Guardian.

Правительство страны, таким образом, хочет побудить граждан отказаться от личных автомобилей. В результате герцогство станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом, отмечает издание.

В столице Люксембурга проживается 110 тыс. человек. Население самой страны насчитывает примерно 600 тыс. человек, и еще около 200 тыс. ежедневно приезжают в Люксембург по работе из Германии, Франции или Бельгии. В связи с этим страна страдает от пробок на дорогах.

Ранее власти Люксембурга разрешили лицам до 20 лет не платить за проезд в общественном транспорте. Для людей по старше проезд обходится за €2.

Напомним, в июле 2018-го правительство Эстонии сделало бесплатным проезд на общественном транспорте в 11 из 15 регионов страны.