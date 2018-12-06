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СМИ: Блумберг оставит бизнес ради поста президента
11:38 06.12.2018 |
Миллиардер Майкл Блумберг может отказаться от своего бизнеса ради поста президента США. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на интервью, данное бизнесменом на радио в Айове.
108-й мэр Нью-Йорка заявил, что он может продать свою информационную империю Bloomberg LP или же передать все в управление трастового фонда, хотя сам бизнесмен полагает, что в его возрасте (76 лет) логичнее было бы все-таки продать активы.
"Я полагаю, что в свете моего возраста я бы продал все, если бы это было возможно", - заявил миллиардер в радиоинтервью.
Выборы президента США пройдут в 2020 г. О намерении участвовать в них уже сигнализировал нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.
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