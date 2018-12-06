СМИ: Блумберг оставит бизнес ради поста президента

Миллиардер Майкл Блумберг может отказаться от своего бизнеса ради поста президента США. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на интервью, данное бизнесменом на радио в Айове.

108-й мэр Нью-Йорка заявил, что он может продать свою информационную империю Bloomberg LP или же передать все в управление трастового фонда, хотя сам бизнесмен полагает, что в его возрасте (76 лет) логичнее было бы все-таки продать активы.

"Я полагаю, что в свете моего возраста я бы продал все, если бы это было возможно", - заявил миллиардер в радиоинтервью.

Выборы президента США пройдут в 2020 г. О намерении участвовать в них уже сигнализировал нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.