Финансовые новости
- |
- 06.12.18
- |
- 11:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Канаде задержана финансовый директор Huawei
07:44 06.12.2018 |
По запросу США канадские правоохранители задержали в Ванкувере финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу. Об этом в министерстве юстиции Канады сообщили в среду, 5 декабря.
Мэн Ваньчжоу, дочь основателя Huawei и одна из вице-председателей компании, подозревается в нарушении торговых санкций, введенных Вашингтоном против Ирана. Ей грозит экстрадиция в США. По словам представителя канадского Минюста, Мэн Ваньчжоу была арестована 1 декабря, слушание о залоге назначено на 7 декабря.
В китайском телекоммуникационном гиганте Huawei Technologies, заявили, что ему было предоставлено очень мало информации об обвинениях в отношении Мэн Ваньчжоу, и компании ничего не известно о каких-либо нарушениях со стороны финансового директора.
Пекин выразил протест против задержания в Канаде китайской гражданки и призвал немедленно освободить ее. В заявлении китайского посольства в Оттаве утверждается, что Мэн Ваньчжоу "не нарушила никаких законов США или Канады".
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что правительство США пыталось убедить своих союзников отказаться от использования телекоммуникационного оборудования, произведенного китайским концерном Huawei. Западные спецслужбы подозревают, что поставляемое им оборудование может использоваться для шпионажа в интересах властей Китая.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Санкции и их последствия. Сколько российских оборонных контрактов сможет перехватить Украина
|Почему Медведчука исключили из Минских переговоров
|Каких «распятых мальчиков» Кремль нашел в автокефалии
|Доллар на межбанке 5 декабря продолжил сдавать позиции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Великобритания приостановит выдачу виз инвесторов
|В Канаде задержана финансовый директор Huawei
|Валюта кончается. Москва химичит с долларом, но пока не получается
|Табло курсов валют уберут c российских улиц
|Китай предложит финансовую помощь компаниям за отказ от планов по сокращению штата
|Глава МИД Венгрии: мы продолжим блокировать проведение Комиссии Украина-НАТО
|Заседание НАТО и Договор о РСМД: как США дали России последний шанс
Это интересно
|Дебют Qualcomm Snapdragon 855: новый процессор для флагманских смартфонов
|Honda возродила модель Passport
|Израильская компания разработала жидкое водородное топливо, которое в 2 раза дешевле и эффективнее бензина
|Китайский миллиардер разорил свою компанию в казино
|В Италии арестован предполагаемый главарь мафии «Коза ностра»
|Восьмилетний видеоблогер заработал на YouTube 22 млн долларов
|Amazon тестирует свою технологию без кассиров в крупных магазинах