Финансовые новости
- |
- 05.12.18
- |
- 14:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Китай предложит финансовую помощь компаниям за отказ от планов по сокращению штата
11:39 05.12.2018 |
Госсовет КНР пообещал предложить финансовую помощь испытывающим трудности компаниям, которые сохраняют численность персонала на фоне замедления экономики, сообщает Reuters.
Компаниям, которые решили не сокращать штат или уменьшили масштаб сокращений, которые они планируют провести в следующем году, правительство вернет половину страховых платежей по безработице.
Власти также предоставят субсидии безработным, которые проходят профессиональную подготовку.
Правительство настоятельно призвало страну уделять "большое внимание" влиянию замедления экономического роста на занятость.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ірина Бекешкіна про запит на нові обличчя і президентські вибори
ТОП-НОВОСТИ
|Провести выборы в объединенных общинах в областях с военным положением 23 декабря невозможно, - Парубий
|Объединительный собор пройдет 15 декабря в Софийском соборе, - Порошенко
|Пиар превыше всего: Почему Рада будет проваливать законы об информационной безопасности
|Фигура из ОПГ: Кто такой Левин, которого подозревают в заказе убийства Гандзюк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай предложит финансовую помощь компаниям за отказ от планов по сокращению штата
|Глава МИД Венгрии: мы продолжим блокировать проведение Комиссии Украина-НАТО
|Заседание НАТО и Договор о РСМД: как США дали России последний шанс
|Спецпрокурор Мюллер предлагает судье не сажать в тюрьму экс-советника Трампа Майкла Флинна. Он помог следствию
|Парламентские дебаты о «Брекзите» начались с поражения Мэй
|В Италии арестован предполагаемый главарь мафии «Коза ностра»
Это интересно
|Amazon тестирует свою технологию без кассиров в крупных магазинах
|США планируют осуществлять криминалистический анализ транзакций с использованием анонимных криптовалют
|Сеть отелей Marriott готова оплатить смену паспортов пострадавшим от утечки данных клиентам
|SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда
|Показан роскошный Lincoln Aviator с семью местами и подвеской «с глазами»
|Новое исследование показало нулевой успех блокчейн-проектов в секторе международного развития
|Ученые из Швеции получили молекулу железа, которая может в фотоэлементах заменить редкие дорогие металлы