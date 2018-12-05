Заседание НАТО и Договор о РСМД: как США дали России последний шанс

На заседании министров иностранных дел НАТО 4 декабря в Брюсселе центральной темой должен был стать Керченский кризис. Ведь именно о нем говорили в первую очередь министры во время прибытия в штаб-квартиру Альянса, и первое заседание НАТО провела с главами МИД Украины и Грузии.

Впрочем, все затмило заявление госсекретаря США Майка Помпео, объявившего, что его страна приостановит выполнение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) через 60 дней.

Формальное заявление

Этот договор Вашингтон и Москва заключили в 1987 году. Согласно нему, они полностью уничтожили ракеты наземного базирования с дальностью поражения от 500 до 5500 километров. Тем не менее, уже несколько лет США обвиняют Россию в нарушении ДРСМД тем, что она разрабатывает и разворачивает ракетную систему 9М729. В прошлую зиму Москва признала существование этого изделия ОКБ "Новатор", однако утверждает о его соответствии договору.

Это не убедило ни США, ни НАТО. И осенью американский президент Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из ДРСМД из-за действий России. Но это не было формальным объявлением. За несколько дней до заседания министров НАТО были сообщения, что Помпео может сделать такое формальное объявление 4 декабря. Но во время своей речи утром в Брюсселе в Немецком фонде Маршалла он ничего не сказал про договор, и журналисты в пресс-центре НАТО немного успокоились.

Однако вечером, после переговоров с союзниками по НАТО и перед отлетом в США, где на следующий день запланированы похороны 41-го президента страны Джорджа Буша-старшего, Помпео все же сделал ожидаемое: "США объявляют сегодня, что Россия грубо нарушает договор, и для исправления этого мы приостановим наши обязательства через 60 дней, если Россия не вернется к полному выполнению (договора. - Ред.), которое можно было бы подтвердить", - сказал Помпео.

"Это не договор, а самоограничение"

Госсекретарь не видит смысла для США оставаться стороной договора, если вторая сторона его не исполняет. "Тогда это не договор, а это самоограничение", - считает он.

Прямо перед заявлением Помпео НАТО опубликовала совместное заявление министров всех 29 стран-членов Альянса. Они поддержали заключение США о том, что Россия грубо нарушает ДРСМД, и подчеркнули, что Вашингтон договор выполняет. "Теперь сохранение Договора о РСМД - это дело России", - говорится в заявлении.

После заявления Помпео осталось непонятным, что именно произойдет потом. "На протяжении этих 60 дней мы все еще не будем тестировать, разрабатывать или развертывать какие-либо системы, и мы посмотрим, что произойдет на протяжении 60-дневного периода", - уточнил Помпео.

Кто дал России "последний шанс"?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал эти 60 дней "последним шансом" для России возвратиться к исполнению ДРСМД. "Но мы также должны начать готовиться к миру без договора", - добавил он. В то же время генсек отказался делать какие-либо допущения, как Альянс мог бы реагировать на ситуацию, если ДРСМД перестанет существовать.

К тому, что США дали РФ 60 дней, причастна, в частности Германия. "В ходе многих переговоров удалось достичь того, что этот договор сегодня не был расторгнут, а вместо этого России предоставят время отказаться от ракетной системы и вернуться к его выполнению", - заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). Дополнительный период он назвал "большим успехом".

По его словам, теперь дело за Москвой. "В прошлые годы нарушения договора со стороны России уже осуждались, но за этим не следовало реакции. Я надеюсь, что этот последний шанс приведет к тому, что все возможности для восстановления договора будут использованы. То, что это не просто, мы знаем", - добавил он.

В свое время отказ от ракет средней и меньшей дальности уменьшил ядерную угрозу в первую очередь для Европы. "Мы не хотим какой-либо новой гонки вооружений в Европе, и тем более какой-либо гонки ядерных вооружений", - подытожил Мас.

Корабли НАТО в Азовском море?

До заявления Помпео главной темой заседания НАТО был Керченский кризис. После захвата Россией трех украинских военных судов, попытавшихся пройти в Азовское море из Черного через Керченский пролив, президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что государства НАТО разместят в Азовском море свои корабли. Впрочем, когда журналисты попытались получить в Альянсе комментарии по этому вопросу, то и глава НАТО, и его пресс-служба говорили лишь о Черном море, избегая даже упоминания об Азовском.

На пресс-конференции по итогам встречи министров НАТО с их коллегами из Украины и Грузии Столтенберг опять рассказал об увеличении присутствия военных кораблей НАТО в Черном море - до 120 дней в этом году по сравнению с 80 днями в прошлом, о патрулировании неба над Черным морем и о размещении многонациональной бригады Альянса в Румынии. Журналистов это не убедило, и они поинтересовались, не доказывает ли Керченский кризис, что этого недостаточно. "Наше присутствие в Черном море изменяет ситуацию", - заверил в ответ Столтенберг, не уточнив, каким образом. Но пообещал, что НАТО будет следить за обстановкой: "Исходя из наших оценок, мы будем принимать решения о нашем присутствии в регионе".

Со своей стороны министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в ответ на вопрос DW, что поднимал вопрос о присутствии НАТО в регионе Черного моря. Но и он Азовское море не выделил. "Такое присутствие (в Черном море. - Ред.) будет усилено", - заверил он, добавив, что об этом станет известно в ближайшее время. Кто и когда направит свои корабли, он уточнять не стал.

По словам Климкина, Украина хочет от НАТО "комплексного ответа" на действия России в Черном и Азовском морях. На заседании обсудили "много конкретных вещей" для формирования такого ответа, но раскрывать, каких именно, Климкин отказался, сославшись на конфиденциальность переговоров.

Хотя в НАТО резко осудили применение Россией силы к украинским судам, ни о каких конкретных действиях в ответ на Керченский кризис объявлено не было, как того просили, например, евродепутаты. И все же в Альянсе постарались показать, насколько тема важна. Заседание с Украиной и Грузией было первым на встрече глав МИД НАТО. Чиновники Альянса провели отдельные брифинги для журналистов по отношениям как с Украиной, так и РФ. И Климкин давал свою пресс-конференцию не в одной из комнат для брифингов, а в центральном зале, где выступает, например, генсек. На важность темы указал и Столтенберг: "Эта встреча сама по себе была важным сигналом России".