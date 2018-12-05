Спецпрокурор Мюллер предлагает судье не сажать в тюрьму экс-советника Трампа Майкла Флинна. Он помог следствию

Бюро специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего российское вмешательство в американские выборы 2016 года и подозрения в сговоре окружения Дональда Трампа с Россией, рекомендовало судье назначить бывшему советнику президента по национальной безопасности Майклу Флинну наказание, не связанное с лишением свободы, в награду за его "значительное содействие" следствию.

1 декабря прошлого года Флинн заключил сделку с правосудием, признав вину в даче ложных показаний ФБР о содержании своих разговоров с бывшим российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

После этого, отмечают прокуроры в меморандуме на имя судьи, Флинн действительно провел 19 бесед со следователями и предоставил "информацию из первых рук о содержании и контексте взаимодействия между переходной командой Трампа и российскими должностными лицами".

Флинн занимал пост советника по национальной безопасности рекордно короткое время: со дня инаугурации Трампа 20 января 2017 года по 13 февраля того же года, когда он был вынужден уйти в отставку, формально из-за того, что неверно проинформировал вице-президента Майка Пенса о содержании своих телефонных разговоров с Кисляком в последние дни прежней администрации Обамы. Телефон посла прослушивался ФБР.

Разговоры с Кисляком

29 декабря 2016 года, в день, когда Обама объявил о высылке 35 российских дипломатов, закрытии нескольких российских дипломатических объектов в США и введении новых санкций в ответ на вмешательство в американский выборный процесс, Флинн несколько раз говорил по телефону с российским послом. Он просил не реагировать жестко, поскольку, по его словам, новая администрация сможет отменить многие решения предыдущей.

Подобные предложения от представителя не вступившей в должность администрации являются, по меньшей мере, нарушением протокола. Многие в США считают, что такие действия также нарушают старинный Акт Логана 1798 года, запрещающий частным лицам вести дипломатию через голову правительства, однако по этому закону за всю его долгую историю ни одного человека не осудили (при этом суды даже в последние годы неоднократно на него ссылались и исходили из того, что он продолжает действовать).

В середине января Майк Пенс сообщил в телеэфире, что Флинн не обсуждал возможность отмены санкций с Кисляком. В конце января с Флинном поговорили агенты ФБР, он изложил им разговор с Кисляком в версии, не совпадавшей с записью, и вскоре министерство юстиции предупредило Белый дом, что Флинн уязвим для шантажа, поскольку Москве известно истинное содержание его разговоров с послом.

В меморандуме бюро спецпрокурора указывается, что Флинн оказал помощь по целому ряду дел, но та часть документа, в котором конкретизируются его заслуги, вымарана из опубликованного текста - это почти половина из шести страниц.

Майкл Флинн, боевой генерал, при администрации Обамы занимал пост руководителя военной разведки, но в 2014 году его уволили с этой должности, как сообщали американские СМИ, за некомпетентность.

Он был известен своей готовностью к сотрудничеству с Россией, даже после аннексии Крыма пытался наладить контакты с российскими спецслужбами, а в 2015 году, уже после отставки, приезжал в Москву на прием на телеканале RT и сидел за одним столом с президентом Владимиром Путиным.

Приговор Флинну будет оглашен 18 декабря в федеральном окружном суде в Вашингтоне.