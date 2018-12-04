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В Брюсселе согласовали реформу европейского валютного союза
13:48 04.12.2018 |
На продолжавшейся 16 часов встрече в Брюсселе представители стран ЕС достигли соглашения о реформе европейского валютного союза. Об этом утром во вторник, 4 декабря, сообщил глава Еврогруппы Марио Сентено.
В частности, министры финансов ЕС договорились о развитии механизма безопасности для оказавшихся в кризисном состоянии банков и об основных пунктах реформы Европейского стабилизационного механизма (ESM). Кроме того, продолжатся консультации о создании собственного бюджета еврозоны, на котором настаивают Германия и Франция, указал далее Сентено. Он подчеркнул, что по данному вопросу не принято окончательного решения.
"Хороший результат"
Министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) сообщил о "хорошем результате" встречи. "В реформе евро совершаются решающие шаги", - написал он в Twitter.
В свою очередь, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о "важном шаге, который существенно усилит еврозону". Достигнутое соглашение сделает механизм ESM "настоящим, еще более действенным кризисным инструментом", подчеркнул он. Кроме того, по словам Ле Мэра, на встрече была "впервые открыта настоящая перспектива бюджету еврозоны".
С предложением о создании бюджета еврозоны ранее выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Ряд стран, в том числе Нидерланды, высказали сомнения в отношении этой идеи.
Во встрече в Брюсселе участвовали наряду с министрами финансов стран еврозоны представители остальных стран ЕС за исключением Великобритании, принявшей решение о выходе из состава Евросоюза в марте 2019 года.
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